La firme postura de Tinelli ante el posible final de ShowMatch La Academia

jueves, 11 de noviembre de 2021 12:58

Luego de varios días de especulaciones sobre el futuro de ShowMatch en la pantalla de eltrece, Marcelo Tinelli decidió completar la temporada 2021 y seguirá al aire hasta el 3 o 10 de diciembre, las fechas que estaban previstas para su cierre desde hace meses. En apenas seis meses, el conductor tuvo que afrontar siete cambios de horario que le impuso el canal y que no lo han favorecido.

Con más de tres décadas al frente del ciclo que ha pasado por Telefe, El Nueve y la señal que dirige Adrián Suar, este año el "Cabezón" quiso darle un giro al Bailando y creó La Academia, un nuevo certamen en el que los famosos no solo se miden en el baile, sino que tienen que probarse en otras disciplinas como el canto, la actuación, la acrobacia y las imitaciones. También apostó a un cambio en los vínculos entre los participantes y el jurado para desplazar a las peleas mediáticas y darle más espacio a los homenajes y momentos emotivos.

En materia de rating, Marcelo fue muy cuestionado durante todo el año porque los números que alcanza no son los mismos que años atrás. Sin embargo, no hay que perder de vista que el canal, en general, ha demostrado un rendimiento menor. Sobre todo, porque Telefe, su principal rival, viene de dos años de muy buena racha de la mano de novelas extranjeras como Doctor Milagro y realities exitosos como MasterChef Celebrity, La Voz Argentina y Bake Off.

Ante todas las desventajas, Tinelli se mantuvo firme en la pelea contra el canal de las pelotas enfrentándose a sus "tanques" y lidiando con las modificaciones de su propio programa, que nunca empieza puntual, ya que La 1-5/18 suele extenderse hasta las 23:30. Como si eso fuera poco, a la novela de Polka -que es el producto más visto de la señal- la sigue un corte de varios minutos que dilata la aparición del conductor, que desde el martes 9 compite directamente contra Marley y Por el mundo, y aún así mide entre 7 y 8 puntos por noche.

¿Se puede hablar de bajo rendimiento teniendo en cuenta todos estos factores? Lo que está claro es que el animador no se da por vencido fácilmente. Más de treinta temporadas al aire lo avalan como uno de las figuras más importantes y representativas de la televisión nacional y también lo han preparado para entender que la actividad en los medios nunca es lineal, motivo por el que manifestó su deseo de renovar su ciclo para las ediciones futuras.

Por otra parte, el bolivarense está muy metido en la actualidad del país sin pararse en ningún lado de la grieta. Días atrás se quejó en sus redes sociales por el aumento del dólar. "Van a hacer algo, calculo, ¿no? Que desastre", manifestó cuando el dólar blue cotizó por primera vez $200. También opinó sobre el conflicto que se desató en el sur del país y compartió una petición para "exigirle al Ministerio de Seguridad que actúe en defensa de los pobladores de inmediato". "Protejamos la Patagonia de vándalos", reclamó.