¡No cualquiera se saca una foto así! Soledad Pastorutti se mostró como nunca antes

domingo, 24 de enero de 2021 11:29

Soledad Pastorutti no para con sus shows de verano por el interior del país, y este sábado, después de brindar un importante espectáculo en Rosario, terminó como nadie nunca se imaginó. Lejos de sólo guardar en la intimidad ese aspecto, decidió sacarse una foto y compartir con todos una parte muy sucia de su cuerpo.

La foto fue clara y sorprendió a sus seguidores que no dudaron en dejarle sus mensajes. "Bailando sobre el pasado", "Jajajajaja no cualquiera se saca una foto así, qué crack!!!!", y "Más pruebas que lo dejaste todo Pastorutti, no conseguí!", fueron algunos de comentarios que sus fans le escribieron.

En la imagen hasta su expresión es de sorpresa. "Nunca voy a olvidar esta noche", reveló Sole, divertida con la foto que estuvo lejos de solo quedar en un momento arriba del escenario.

¡Sí!, los pies de la artista quedaron negros de tierra después de tanto bailar, saltar, moverse y "dejarlo todo" en las tablas, ante su público que tanto la aclama.