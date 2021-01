Darío Barassi abrió su corazón y reveló qué es lo que más extraña

sábado, 23 de enero de 2021 12:15

El querido sanjuanino conocido en toda la Argentina, Darío Barassi, contó este sábado lo mucho que extraña a "sus mujeres", en medio de un tierno mensaje en redes sociales. El conductor de fama nacional, lejos está de guardar sus sentimientos y por el contrario, seguido escribe lo que realmente lo conmueve y el amor que siente; este posteo no fue la excepción.

El actor viajó a Mar del Plata y dejó a sus chicas en Buenos Aires, por eso desde la Costa Atlántica les envío un tierno mensaje que conmovió a todos. Si bien desde el primer momento en el que pisó "Mardel" ya se fue a la playa, reveló que nada es lo mismo sin "su equipo".

El posteo fue acompañado de una tierna foto en la que se funde en un abrazo con su esposa Luli y su hija Emi, a quienes ama y admira con todo su ser, según revelaciones que el mismo hizo en publicaciones anteriores.

Barassi reveló una pelea histórica con su hermano

Darío Barassi es una máquina de hacer canjes, y no siempre son para él. Esta vez, la beneficiaria fue su mamá quien se mostró muy agradecida y le dijo algo que no esperaba.

Todo comenzó cuando Darío consiguió que una conocida marca le enviase a su mamá un colchón. Ella lo probó y le mandó un audio de whatsapp diciéndole: "Gordo! Gracias por ese colchón que me han enviado. No te das una idea lo cómodo, lo lindo que es. El tamaño es justo. Estoy muy muy contenta. Me gustó muchísimo".

Hasta ahí, todo normal. El tema fue que en el audio siguiente, su madre puso fin a una disputa que dividía a los hermanos Pacheco Barassi: ¿Quién es el favorito de mamá?.

"Ahora sos mi hijo favorito. Con ese colchón, con ese sommiere sos el hijo favorito de tu madre. Qué belleza, qué descanso, qué hermosura", aseguró la mujer y el conductor no dudó en compartir las capturas de pantalla de la conversación.