El Turco García, hospitalizado tras una fractura

sábado, 16 de enero de 2021 14:19

El querido ex futbolista de Racing, Claudio "El Turco" García, terminó internado e intervenido quirúrgicamente debido a una fractura en su antebrazo izquierdo. Así lo comentó en redes sociales, donde compartió una foto desde el hospital.

"Gracias @clinicapueyrredonmdp Dr Navaza Gustavo @drsebastianramells por ayudarme con mi fractura de antebrazo. Gracias a todos", escribió el querido futbolista junto a una imagen donde se lo ve internado.

Me llevo un amigo

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como "El Polaco", fue el semifinalista eliminado de "Masterchef Celebrity" y se despidió, emocionado y con pocas palabras, del reality de cocina.

Luego que Germán Martitegui anunció que Claudia Villafañe era la segunda finalista, a El Polaco se le llenaron los ojos de lágrimas y dio un escueto pero profundo agradecimiento. "Fue un programa espectacular, yo la pasé muy bien. Me sentí muy cómodo, cosa que he estado en otros lugares y no me sentí tan cómodo porque se meten en otras cosas de tu vida. De acá me llevo un amigo que es el Turco que lo quiero mucho; que lo pude conocer acá. La pasé re bien, aprendí un montón. Todas las cosas que aprendí, que aprendí de mis compañeros, que aprendí de ustedes, lo voy a implementar en mi casa, con mis amigos y con mi familia. Estoy muy feliz", detalló.