Moria Casán, al hueso con Laurita Fernández: "me costó quererte"

sábado, 16 de enero de 2021 10:24

Este viernes 15 de enero, el Cantando vivió su gala final donde Cachete Sierra se consagró como el campeón en un duelo con Ángela Leiva, donde se jugaron todo. La emoción y los nervios de la gala hicieron que no sólo los participantes se expresen en la última noche, sino también los conductores y hasta el jurado.

En este aspecto, Moria Casán tomó el micrófono y a modo de despedida de la edición, se sinceró con Ángel de Brito y Laurita Fernández, con quien fue al hueso sin más vueltas.

“Te quiero muchísimo desde hace tiempo, Ángel”, saludó "la One" al conductor. “Es mutuo, Moria”, le respondió De Brito, pero cuando le tocó el turno de referirse a Laurita, Casán señaló "Lau, también. Te aprendí a querer, pero me costó, eh…”.

Ni lerda ni perezosa, Laurita retrucó irónica “¡lo mismo digo! Qué lindo saberlo”. El tenso momento dejó risas de ambas partes de por medio, cuando Moria se explayó. "¿Sabés por qué? No es que no te quería. Pero lo quiero mucho a Federico Hoppe, entonces me dio una cosita”.

Con cara de compromiso, Laurita Fernández desdramatizó los dichos de Moria Casán sobre su expareja y productor ejecutivo del reality: “Pero nos queremos mucho y trabajamos muy bien”.