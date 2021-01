El conmovedor video de Roma, la bebé de Dalma Maradona reconociendo a su abuelo

viernes, 15 de enero de 2021 19:40

La pequeña Roma tiene apenas dos años y aunque tuvo poco tiempo para compartir junto a su abuelo Diego Maradona, su familia se ha encargado de que no lo olvide.

En el video de la orgullosa madre se ve a la pequeña agarrando una taza que tiene sublimada la foto del Diez y se escucha a Dalma preguntándole quién es el que aparece en la imagen. Roma responde: "abu". "¿Lo querés mucho?", vuelve a consultar la mamá y ella responde con un rotundo "Sí".

Mirá el video



¡Grande abuela!

Por otra parte, este jueves por la noche, Claudia Villafañe llegó a la gran final de MasterChef Celebrity Argentina y competirá contra Analía Franchín por el premio.

Cocinando platos "libres" a la creatividad de Claudia Villafañe, Analía Franchín y "El Polaco", Masterchef Celebrity tuvo su programa decisivo eligiendo a sus finalistas. A puro nervio y emoción y con Dolli Irigoyen como invitada, el jurado eligió a quienes se disputarán el primer premio del certamen, este lunes.

Tras preparar un lomo al vino tinto y una guarnición muy gourmet, Analía Franchín fue elegida la primera finalista del programa. "Gracias, gracias y vamos chicos", dijo la periodista tras sus clásicos gritos que acompañaron sus logros a lo largo del ciclo. Su "vincha" le trajo suerte: representaba un podio en el que tuvo la fortuna de tener 1 de los 2 preciados lugares.

"Qué difícil es esto", dijo Martitegui. Y anunció que la segunda finalista del programa es Claudia Villafañe: "es difícil hablar y sacar lo que tenía adentro. Me tocó venir a hacer esto en pandemia, sin laburo, me costó aceptarlo y cuando acepté, agradecí al cielo y a la vida. Espero, un poquito, demostrarles a ellos que puedo y todo lo que aprendí en la final. Se lo dedico a mis nietos, a Dalma y Gianinna, a mi mamá que no está bien de salud; no lo dije antes".