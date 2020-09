¡Qué carita! así hisoparon a El Polaco

miércoles, 9 de septiembre de 2020 00:00

Argentina vive un pico de contagios de coronavirus y muchas personalidades de la farándula no están al margen de contraer el virus. Desde figuras radiales hasta televisivas han dado positivo en el último mes obligando de esa manera a cambiar la estructura de los programas que hoy están al aire. Si bien Masterchef Celibrity no está al aire todavía, no es la excepción.

La semana pasada se confirmó que su conductor, Santiago del Moro, dio positivo y luego este lunes el PCR afirmativo con Covid fue de Analía Franchín, otra de las participantes del certamen. Ante este escenario, todos los que formarán parte del programa tuvieron que someterse al hisopado ya que trabajarán con comidas en la competencia y el jurado tendrá que degustar las preparaciones.

En este contexto, El Polaco debió realizarse el hisopado para descartar que tenga la enfermedad y como parte del "show" decidió grabar el momento para luego compartirlo con sus seguidores. Así fue como a través de su cuenta de Instagram, el cantante de mostró el video con el procedimiento y en pocas horas superó las 200 mil reproducciones.

"Cumpliendo con los protocolos para arrancar @masterchefargentina @telefe #hizopado 😅😂 @jacquelinaarnez una crack la doc ..( saco los comentarios porque la gente tiene mucha imaginación 😂😂😂😂😂😂😂😂😂)", escribió el cantante junto al video en el que se destacan las caras de molestia que hizo a medida que el hisopa iba ingresando en sus fosas nasales.

Mirá el video