Karina Jelinek se emocionó y confesó en PH: "me quiero casar"

domingo, 6 de septiembre de 2020 00:00

Con un vestido que la hizo ver espléndida y un brillo especial en sus ojos, Karina Jelinek pasó este sábado por PH, Podemos Hablar (Telefe). La modelo participó del programa y se animó a hablar de todo pero en la justa medida y dejando muchas puertas abiertas en la información.

En el envío, que conduce Andy Kusnetzoff ya recuperado de coronavirus, Karina revivió aquel día que le tocó dar el "sí quiero" en el altar y aseguró que ese momento lo recuerda con una sonrisa porque fue muy feliz. Sin nombrar en ningún momento a Leonardo Fariña, con quien estuvo casada desde el 2011 al 2013, se mostró emocionada al ver el video y dijo que no tiene problema en recordar aquellos años con él.

"Me hago cargo porque fui muy feliz. Lo veía a mi papá en ese video que pasaba conmigo y que hace un montón no veo, al igual que mi mamá, a quienes extraño y hace mucho que no los veo", destacó Jelinek con lágrimas en los ojos tras ver un fragmento de su casamiento en un segmento especial del programa.

En esta ocasión, le mandó un beso a sus padres que están en Villa María y aseguró: "me volvería a casar no se con quien. Me encantaría". Posteriormente dio detalles de cómo se imagina ese momento y sería muy diferente de aquella boda millonaria que tuvo con Fariña.

"Sería descalza, sin una fiesta, simple y con un buen vino, un vestido tranqui color new, despeinada y en Tulum, que amo ese lugar. Sería todo más simple y con una persona que me ame de verdad", sentenció.

Luego aclaró que "el amor nunca pierde las esperanzas" pero no dio detalles si está sola o con alguien y quien sería esa persona con quien le gustaría dar el sí.

Más tarde, ya a la hora de la cena en el programa, Andy le preguntó si está dispuesta a ser mamá y ella contestó de manera contundente nuevamente: "me encantaría tener un hijo o adoptar, aunque esté sola".