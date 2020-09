Pampita habló de los "permitidos" entre ella y García Moritán: "No hay vuelta atrás"

sábado, 5 de septiembre de 2020 10:55

En el programa de Pampita se puso en debate los "permitidos" dentro de una pareja, y no se habló específicamente de alimentos. Es que en la mesa se tocaron los temas respecto a esos momentos que se pueden llegar a permitir respecto a situaciones únicas que la pareja puede experienciar, por separado, y sin que altere el estatus quo de la misma.

Cuando le consultaron a Carolina Ardohain, no dudó en responder y en menor medida lo hizo cuando sus colegas mencionaron a Roberto García Moritán.

“No hay permitido. No hay ninguna posibilidad. No juzgo al que lo hace. En la mía, ¡no! Si yo le digo, él me dirá el suyo. Nunca se sabe. Ese riesgo no lo corro”, fue la contundente respuesta de Pampita.

“No sé si yo era el permitido antes, ahora me va a salir con otro. Nunca se sabe. No hay vuelta atrás. No juguemos a eso que puede salir re mal”, agregó la conductora.

“¿Ni un artista internacional?”, le preguntaron a Pampita. “¿Y si te da bola?”, reflexionó al final. Pero toda respuesta fue negativa.