Mirtha Legrand y Ricardo Fort nuevamente en la pantalla: la sorpresa de Adrián Suar

jueves, 10 de septiembre de 2020 12:10

En medio de la promoción de "Corazón loco", la película que protagoniza y no llegó a estrenarse en cines por la pandemia (está en Netflix), Adrián Suar habló de todo y sorprendió al plantear una interesante idea para el regreso de Mirtha Legrand a la televisión, así como el hecho de que le gustaría hacer una biopic sobre Ricardo Fort.

“Yo quiero que Mirtha vuelva, puede ser una ‘combineta’ con Juana”, sostuvo el gerente de programación de eltrece en diálogo con La Once Diez, con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Su idea es que una conduzca los sábados y la otra los domingos: “Con Rosa María he hablado, la adoro. Yo quiero -en la medida que ella quiera- que vuelva. A lo mejor a fin de octubre. A ver si hace una vez por semana, si uno de los dos días lo hace ella. Si ella tiene ganas, me gustaría que vuelva”.

Sobre la labor de Juana Viale al frente del programa de su abuela, Suar comentó: “Está divina, la veo creciendo. Está muy bien y tiene mucho más plafón para mejorar. Está bien, es simpática como es Juana, tiene ángel, es buena piba. Pero tiene que mejorar y va a mejorar. Y sigue mejorando. Le veo un potencial enorme a Juana si ella toma la decisión de hacerlo”.

Como uno de sus proyectos a futuro, una vez que la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus mejore, Adrián Suar reveló que le gustaría hacer una ficción biográfica sobre Ricardo Fort: “Había hablado con la ex pareja de él, que vino a Polka el año pasado. Hablamos con Gustavo y después pasó lo que pasó. Me gustaría retomar para hacer la biopic de Ricardo Fort. Tiene mundo Ricardo. Me dan ganas, vamos a ver si se puede”.

Fuente: pronto.com