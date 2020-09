"Me esperan varias sesiones de...": Susana Giménez habló de su salud

jueves, 10 de septiembre de 2020 12:32

La última semana, Susana Giménez estuvo en el centro de la escena luego de que la diva regresara de su chacra en La Mary, Punta del Este, sitio donde estuvo desde fines de mayo, y sea intervenida ya en Buenos Aires en el Sanatorio Otamendi por su traumatólogo de confianza, Alejandro Druetto, con una operación de codo tras el accidente que vivió en su casa de Uruguay que le dejó fuertes dolores. Es por ello que, pasada la intervención quirúrgica, la conductora llevó calma a sus seguidores.

Haciendo uso de su cuenta de Instagram, la figura de Telefe indicó: "Gracias a todos los que llaman preocupados por saber cómo estoy y me mandan flores y saludos por mi operación. Ya estoy en casa" y detalló: "Me encuentro sin yeso, pero cuidándome mucho el codo. Aunque sigo un poco molesta estoy muchísimo mejor, me esperan varias sesiones de rehabilitación, poco a poco espero volver a mi vida normal (o lo que ahora se pueda considerar normal). Besos".

Cabe recordar que la diva vivió un inesperado suceso estando en La Mary, cuando sosteniendo a su perra Rita en brazos, tropezó en las escaleras de su casa y sufrió un fuerte golpe en un brazo. Si bien recibió una primera atención en un sanatorio de Maldonado, las secuelas del golpe resultaron tan complicadas, que Susana debió volver a la Argentina para operarse. No había pasado ni siquiera una semana de su arribo al país vecino cuando sufrió el impacto.

Por tal motivo, el jueves pasado fue intervenida en el Sanatorio Otamendi por su doctor de confianza, que esa misma tarde le dio el alta para seguir con la recuperación en su domicilio de Barrio Parque, pese a que el profesional hubiera preferido tenerla en control más de cerca, tal como expresó al ser consultado por la prensa. Fuera de peligro, y con una intervención exitosa, Susana deberá reposar en su domicilio para intentar recuperarse lo antes posible.

Fuente: exitoína