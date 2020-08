"No se quejan, ni se dan cuenta”: Pampita, a favor que los hijos usen ropa usada

domingo, 30 de agosto de 2020 15:24

A días de haber estallado un intenso debate entre seguidoras de Paula Chaves y Zaira Nara, porque ambas revelaron que Filipa usa ropa que perteneció a Mali.

Pampita dio su contundente opinión acerca de los hijos que usan ropa usada, y aseguró que sus hijos también se visten con ropa usada que le regalan sus amigas y viceversa.

Además la modelo aseguró que sus hijos más chicos usan la ropa de su hermano mayor. Por eso cuando le preguntaron qué opinaba sobre el hecho de vestir ropa usada, declaró: “Me parece re lindo”.

“No se trata de poder o no poder comprar ropa. No saben lo lindo que es la ropa que es divina pasársela a una amiga”, empezó relatando Ardohain, luego detalló quién es la amiga que le regala la ropa que usó su hijo: “A mí Julieta Novarro me da toda la ropa de su hijo Bruno para Benicio. Y yo, cada vez que se lo veo puesto le mando la foto y le digo ‘mirá, está usando la camperita, las zapatillas’. Porque a veces hay cosas que los chicos usan dos o tres veces, quedan impecables”.

Para finalizar, Pampita recalcó que no solo sus hijos se visten con ropa de sus amigos, sino que también se visten con la ropa de Bautista: “Mis hijos usan todo lo de Bautista. Ya Benicio, pobre se viste con lo que usó Bauti y Beltrán, y cuando le llega ya está un poco decolorada, pero me encanta, me parece re lindo. No se quejan, ni se dan cuenta”.