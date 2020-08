Polémicas declaraciones de Viviana Canosa tras las tragedias por dióxido de cloro

lunes, 17 de agosto de 2020 00:00

Todo comenzó cuando Viviana Canosa, antes de cerrar su programa "Nada Personal", tomaba en vivo dióxido de cloro, sustancia sobre la cual se había viralizado la falsa información en las redes de que ayudaba para prevenir el coronavirus.

Pese a que entidades de salud nacionales explicaron a la población que estaba totalmente desaconsejado, algunos televidentes decidieron seguir su ejemplo y ahora se investiga la muerte de dos personas por una presunta ingesta de este peligroso químico.

El último deceso se conoció este sábado por la tarde y se trató de un pequeño de tan solo 5 años de Neuquén. Luego de conocerse la noticia las redes se colmaron de indignación e hicieron tendencia los hashtag "#CanosaAsesina" y "Viviana Canosa". Por ello se esperaba una respuesta de la conductora.

¿Qué fue lo que dijo? Se limitó a publicar dos tuits: "El miedo paraliza y dinamita la libertad!" y horas más tarde: "En homenaje a los 170 años de San Martín, recordemos y pongamos en práctica su legado, que concebía a la nación a partir de los principios de igualdad y libertad, como valores esenciales y absolutos, para desterrar el #miedo y la #injusticia de los que mandan #Libertad", lo que generó más polémica.

El miedo paraliza y dinamita la libertad! — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 16, 2020

En homenaje a los 170 años de San Martín, recordemos y pongamos en práctica su legado, que concebía a la nación a partir de los principios de igualdad y libertad, como valores esenciales y absolutos, para desterrar el #miedo y la #injusticia de los que mandan #Libertad — Viviana Canosa (@vivicanosaok) August 16, 2020

"Un nene hoy no pudo festejar su día gracias a tu libertad de expresión", "Si esta bien,pero el padre de la patria no andaba recomendando medicamentos no aprobados y con consecuencias negativas y veces es bueno reconocer que nos equivocamos se calman los ánimos y es un gesto de buena persona!!!", "Hola @vivicanosaok Murió un chico de 5 años por tomar dióxido de cloro. Lo que tomaste en cámara para hacerte la graciosa. Estimo que te tocará la noticia porq te preocupabas mucho por la niñez cuando hiciste ecografías en la calle contra el aborto legal. Ojalá no puedas dormir", fueron algunos de los mensajes que recibió.