Escándalo: Yao Cabrera ahora simuló que lo detenían

lunes, 17 de agosto de 2020 00:00

Ya hace algunos meses Yao Cabrera estuvo en boca de todos cuando, como parte de la creación de su contenido, simuló su secuestro en el que pedía a sus seguidores 30 mil dólares para el rescate.

Esta vez simuló que se casaba y que la policía lo detenía en medio de la cuarentena obligatoria.

"Los policías, no son policías, el casamiento no fue casamiento y la detención no fue detención. Nuestro equipo de producción se comunicó con la quinta y nos dijeron que es todo mentira. Estos imbéciles rompieron la cuarentena. Claro, cuando uno investiga te das cuenta que es una puesta en escena. Son todos actores", manifestó Lío Pecoraro en "El Run Run del Espectáculo".

"Manga de imbéciles, porque no les cabe otro tipo de adjetivo calificativo. Es tanta la indignación que me cuesta frenar", sentenció el conductor al aire.

Mirá el video: