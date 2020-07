"Se vino, literalmente, en tetas": la sorpresa de Tomás Dente sobre Nicole Neumann en medio del programa

viernes, 24 de julio de 2020 15:47

Se llevó todas las miradas y en medio del programa hubo alguien que se lo dijo. Nicole Neumann fue este viernes con un osado look al programa Nosotros en la Mañana y hubo alguien que confesó al aire que no podía dejar de mirarla.

Se trata de Tomás Dente quien en medio del programa, y mientras el Pollo Álvarez hablaba le confesó que no podía prestarle atención porque la mirada de él iba más allá. El comentario sin filtro sorprendió a todos pero muy especialmente a su compañera del panel que se mostró incómoda y rápidamente quiso explicar que no estaba desnuda ni nada por el estilo, sólo había llevado un look sexy.

"Pollo, me cuesta mucho mirarte a los ojos porque estoy mirando mucho a Niki que vino, literalmente, en tetas", disparó Dente generando la risa de todos por la mirada que depositaba en Neumann, quien reaccionó rápidamente: "¿Cómo? No, no".

"¡Una bomba total!", agregó el panelista dando pie a la modelo para que explique su sensual outfit: "Tengo un escote, pero no estoy desnuda, hay una tela. Está todo contenido y está todo agarrado".

"Me voy a replantear si ser solamente amigo de Niki", finalizó el panelista.