Eduardo Feinmann confesó por qué abandonó su programa: "me hice el test rápido de coronavirus"

lunes, 20 de julio de 2020 15:52

El viernes pasado, los televidentes de El Noticiero (A24) se vieron sorprendidos cuando Eduardo Feinmann se retiró del programa justo en el corte comercial y no volvió. Inmediatamente en las redes sociales se multiplicaron los rumores y especulaciones con los motivos por los que se habría retirado.

Este lunes, el periodista reveló las razones de aquella salida después del pase con Jonathan Viale. "El viernes tuve que levantarme de un programa de televisión o de radio, cosa que nunca hago, y me tuve que ir porque, en el medio de esta pandemia y de todas las historias que contamos, cualquier cosa que uno sienta, le da la sensación de que es Covid-19", contó el conductor de Alguien tiene que decirlo (radio Rivadavia).

"Uno se torna paranoico a esta altura de la vida. Sentí un dolor de cabeza cuando llegué al canal el viernes, y dije bueno, será la temperatura o la cantidad de información que uno tiene", destacó.

"Cuando empecé el programa empecé a sentir mucho dolor de cabeza a nivel de la sien, y la verdad, no se lo comenté a mis compañeros, pero se me vinieron a la cabeza todos los síntomas que provoca el Covid-19, y sin decirles nada, dije me voy", señaló y luego agregó: "Quería cuidarlos, me levanté y me fui, no me sentía bien, no me quise quedar a ver si se me pasaba el dolor de cabeza, y me fui".

Uno de los rumores que habían, y que se daban fuerte, era la posibilidad de tener coronavirus. Ante esto el periodista confesó que hay muchos miedos en la sociedad e incluso paranoia. Y ante los dolores de cuerpo, coincidentes con los síntomas del COVID-19, se realizó un test rápido que detecta el coronavirus.

"Me hice el test rápido durante el fin de semana y gracias a Dios dio negativo, pero uno se vuelve paranoico que cualquier resfriado o dolor de cabeza, uno ya piensa que tiene coronavirus", explicó.