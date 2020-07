"Los secretos que guardamos se abren paso", el mensaje de Guillermina Valdés

lunes, 13 de julio de 2020 14:35

Guillermina Valdés tiene una belleza particular. Su trabajada figura y sus curvas perfectas concentran la mirada de hombre y mujeres. Ahora, desde que se separó de Marcelo Tinelli, cada posteo que da en las redes sociales, moviliza a todos sus seguidores.

La modelo subió este domingo una foto en Instagram que se llevó no solo los suspiros, sino comentarios de sus fans que la halagaron por la belleza y aplaudieron por sus iniciativas laborales. Es que como influencer acompaña la venta de varios productos y en este contexto es que lanzó un posteo para promocionar una marca en particular.

"Los secretos que guardamos se abren paso", lanzó al pie de su publicación, que cosechó casi 42 mil "me gusta" en 18 horas. Junto al texto se la puede ver hermosa, en traje de baño enterizo negro y con una posición muy estilizada.

"Que mujer hermosa", "sos estupenda", "que maravilla de mujer", "cada día te ponés más espléndida y ahora que estás soltera, mejor", "sos un mil", "plis que diosa", "no me hagas esto que me muero", "se me subió la temperatura", fueron algunas de las reacciones de sus más de 2 millones de seguidores.