Connie Ansaldi, hasta las lágrimas, en Los Ángeles de la Mañana

viernes, 4 de diciembre de 2020 15:04

Los ojos se le llenaron de lágrimas y no lo pudo evitar. Frente a las cámaras y en el momento de la despedida de Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece), Connie Ansaldi expresó que recogió "los frutos" de su trabajo.

La periodista, que estuvo como panelista invitada en ese programa durante toda la semana, confesó que no volverá a ese campo de la comunicación pero sí seguirá con los cursos y asesoramientos que hace a las empresas. "No tengo tiempo", aseguró destacando que ya "el pellejo no me da" para hacer dos trabajos.

"Estudié tres años publicidad, pero no pude recibirme, porque a los 23 años ya era directora de Cuentas y viajaba mucho. Ahora me va muy bien, por suerte, y estoy sacando mi segundo libro para marcas, con la primera editorial que hace libros online. Estos libros están vivos: vos lo podés modificar, agregarle links, fotos, así que estoy muy copada con eso también. Sigo dando cursos en las empresas, vivo de eso, y voy a dar para emprendedores el año que viene”, explicó y agradeció entre lágrimas a las "angelitas" de LAM que la "trataron muy bien".

"Es muy emocionante para mí. Me emociono mucho, porque siento que todo lo que hice todos estos años, esta es la cosecha. Lo siento en la gente y en ustedes, que son mujeres fuertes, con mucho carácter y recorrido. Me siento muy respetada. Lo digo humildemente, de verdad, muchas gracias", afirmó Ansaldi, visiblemente quebrada.

"Yo estuve muchos años en la tele, y sentir que uno vuelve y es querido, y que la gente te dice ‘Quedate’. Con todos los grupos que trabajé me he llevado bien, con alguna persona no, pero lo he arreglado fuera de cámara", agregó

"Estoy convencida que las personas dejan de pertenecer a los lugares", señaló subrayando que en los años que se dedicó a los medios le "fue muy bien". "Nunca me faltó el trabajo", destacó y luego resaltó: "nunca hablé mal de una persona que me dio trabajo, sí tuve problema pero los arreglé detrás de cámara".