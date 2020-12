El Mono quedó eliminado de Masterchef Celebrity y su salida fue "a 2 manos"

lunes, 28 de diciembre de 2020 00:39

Este domingo, Masterchef Celebrity sumó un nuevo eliminado. El reality de Telefe tuvo tres competidores que fueron los que "peor cocinaron" y quedaron en la mira del jurado: Leti Siciliani, Vicky Xipolitakis y el "Mono" de Kapanga.

Los tres quedaron sentenciados con Claudia Villafañe, Belu Lucius, Analía Franchín y Sofía Pachano, quienes tuvieron la oportunidad de hacer un plato de manera libre pero con el limitante que Santiago del Moro iba sacando productos a medida que avanzaba el momento de la cocina.

Luego de salvar a ellos cuatro y luego a Siciliani, el jurado consideró que el eliminado tenía que estar entre Vicky Xipolitakis y el "Mono" de Kapanga. Finalmente quien quedó fuera del certamen fue el cantante y se fue con halagos de todos.

"Me quedo con tu don de gente (...) Sos un tipo que siempre ha dado felicidad, me quiero quedar con eso", expresó Santiago del Moro.

Luego fue el turno de la devolución del jurado. El primero en hacerlo fue German Martitegui: "sos un ejemplo para nosotros en muchas cosas, nos alegraste, te fuiste, volviste. Cuando estés afuera te darás cuenta que estás cocinando muchísimo mejor que cuando viniste (...) nos seguimos viendo en la vida".

Por otro lado, Damian Betular expresó: "Feliz que hayas vuelto, hayas brillado hasta el día de hoy, siempre tomando con humildad y simpleza. Esto es una competencia que hoy te deja afuera y ahora se que te vas a dedicar mucho más a la cocina".

Finalmente Donato De Santis aseguró: "conocí una persona generosa, que ama su tierra, sus amigos, la música, su familia, su todo (...) demuestra mucho corazón, compañerismo. Son dones que se tienen no se heredan y se cultivan".

Al momento de decir adiós, el Mono expresó que "en este año de pandemi, con mi actividad parada fue muy bueno". "Ustedes fueron mi banda, mi música, mis canciones. La vida es muy generosa conmigo, le agradezco al público que me banca y a los que no me conocían gracias por dejarme entrar en su casa".

"Perdón si a sus paladares les hice algún daño. Muy feliz y me voy a retirar porque a veces hay que pararse de manos ante la gente y me voy a parar de mano", anunció el Mono antes de tomar la patineta y deslizarse en manos, frente al jurado.