El Grinch llegó a la Navidad de Guillermina Valdés y hasta atrapó a Paloma Ortega

viernes, 25 de diciembre de 2020 11:25

La Navidad finalmente llegó a todo el mundo y con ésta el festejo en familia y amigos. Los Valdés-Tinelli, celebraron esta fecha con una cálida cena y celebración con música, como es habitual. Pero en Nochebuena se sumó un "personaje" que vino a darle otro sentido.

Para la noche, Guillermina Valdés apeló a un vestido largo en color gris con la espalda al descubierto. No usó maquillaje y el pelo lo dejó "al viento", según mostró a sus seguidores en su historia de Instagram. Luego sumó una máscara de El Grinch, el tradicional personaje del "ladrón de Navidad", con el cual no solo se identifica sino que en el seno familiar es el sobrenombre que recibe.

"Así me dicen en casa... y este año me coronaron con esta máscara. No es que no me gustan la navidades, pero entiendo que los deseos de amor y paz, son para todos los días", expresó en la cuenta de Instagram previo al festejo.

Luego explicó su deseo para esta fecha: "que estén más unidos que nunca, que se amen y que todos juntos no dejemos de soñar en un mundo mejor, siento que se puede y depende de nosotros concretar ese deseo. Feliz vida para todo/as".

Pero la divertida máscara no solo la usó Valdes en la madrugada de este viernes. También atrapó a su hija, Paloma Ortega quien no dudó en quedar envuelta en este personaje tan gracioso de estas fiestas.

Palo, como le dicen cariñosamente en la familia y que hace remontar también a su abuelo Palito Ortega, aparece en la historia de Instagram de Guillermina con un look muy particular como es característico en ella.

La muchacha, de enormes ojos celestes y 1,76 metros de altura, aparece usando un pantalón oscuro de vestir, remera blanca y camisa arriba. En esta ocasión también mostró un video de Palo bailando al ritmo de la música de Patricia Sosa.