Vero Lozano mandó al frente a una panelista: ¿hay romance con un productor?"

viernes, 18 de diciembre de 2020 17:20

La pregunta descolocó a muchos e incluso a la misma protagonista. Este viernes, Vero Lozano mandó al frente a una de sus panelistas de Cortá por Lozano (Telefe) y generó un revuelo.

La conductora del programa hizo una consulta al aire mientras Costi se encontraba en Tigre haciendo un móvil en vivo. Cuando ella andaba circulando en el lugar poniendo humor a la salida y hablando con varios de los que allí estaban, Lozano la descolocó con su pregunta.

"Tengo que preguntarte algo privado", lanzó la conductora y luego agregó: "¿es cierto que estarías viviendo un romance con Gastón 'dientitos blancos', nuestro productor?".

Sin darle tiempo a que conteste, subrayó: "él le lleva la cartera, muy caballero, muy gentil". A medida que Vero iba hablando la cámara la enfocó y se pudo ver al productor con el teléfono en mano: "él es el marido que no te da bola, habla todo el día por celular".

Inmediatamente, Costanza tomó la posta y con humor le siguió la corriente: "todo el día está con el teléfono, recién estaba hablando y dice 'el lunes tal vez vamos a tal lado' y estoy tan sola que me figuro que me estaba invitando a salir pero no, está arreglando el móvil del lunes".

"Tenemos una cosa así... los otros días teníamos que ir a otro lado y me dijo 'te llevo en mi auto y me dio cosita'. Una mujer de mi humilde condición", agregó Costi con tono de humor levantando todo tipo de bromas en el estudio.