Con lágrimas, Tomas Dente se fue de Nosotros a la Mañana: "quiero crecer"

viernes, 18 de diciembre de 2020 12:16

Con lágrimas en los ojos y un contexto de mucha emoción entre los compañeros, Tomas Dente dejó este viernes Nosotros a la Mañana (El Trece) para emprender un nuevo camino en el campo periodístico.

El panelista, que formaba parte del equipo desde el inicio del programa hace 7 años, renunció porque "quería crecer", de acuerdo a lo que él mismo expresó al despedirse.

"Se que están todos emocionados y conmovidos como yo. Son todos grandes amigos. Siempre me pregunto para qué trabajo en la vida y cuando hablo con mi psicóloga le digo que después de la muerte de mi papá cambié, eso me hizo más bueno, me hizo cambiar como persona, antes era completamente distinto", comenzó expresando al momento de dirigir unas palabras a sus compañeros.

Luego expresó que él no trabaja "para tener la primicia sino para ser buen tipo". "Cuando nos vamos, nos queda eso (...) trabajo para dejar una buena imagen en los demás", agregó señalando: "tenía ganas de irme, porque quería crecer".

Si bien no dijo a dónde iba a trabajar, aseguró que vuelve "con las entrevistas" y agradeció a Fabián Doman por haberlo llevado al programa y luego al Pollo Álvarez a quien definió como "un gran líder" y "súper generoso".

"Quiero agradecer a Dios porque es mi arquitecto de la vida (...) Dios existe, está y lo siento muy adentro de mi vida. Siento que si camino a la par de él, las cosas van a salir bien. Se que hay mucha gente mejor que yo, pero Dios me dio la posibilidad a mi de hacerlo y eso me llena de gratitud", subrayó.

Por su parte, Sandra Borghi expresó que "es muy buen compañero, de esos que te atienden a cualquier hora del día y cada causa noble la hace propia". También puntualizó que él pide las cosas con "amor" y "se involucra de tal manera" que es difícil decirle que no. "Destaco lo respetuoso que es no solo acá sino afuera. Cuando le dicen no, es no", destacó.

Al momento de dirigirle unas palabras, el Pollo señaló: "estoy convencido que como sos en el trabajo, sos en la vida. Todos los que estamos acá, estamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Cuando tenes tanto amor en lo que haces y en la profesión, habla bien de vos".

Nicole Neumann, con quien tenía una química especial y siempre mantenía cuadros de humor, también le dedicó palabras emotivas: "lo conozco de audios, de años y años. No podes no contestarle. Lo lindo es que transmite la verdad y no tergiversa las cosas. Encontré un gran amigo y no solo está en el audio que va a transmitir".