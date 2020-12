"¿Vos te hiciste el cul*?": la pregunta a una participante del Cantando que abrió polémica

sábado, 12 de diciembre de 2020 00:00

En la noche de definiciones para conocer a los mejores artistas del Cantando, una jurado no dudó en lanzar una pregunta que alertó a una participante y una gran polémica comenzó en el piso.

Se trata de Moria Casán, quien al ver "de costado" a Carmen Barbieri, le preguntó sin rodeos "¿vos te hiciste el culo?". El asombro de la artista la dejó sin palabras sólo por unos segundos. "Tengo el culo de Sol Pérez, acá y acá también", aseguró Carmen haciendo referencia a sus glúteos.

"Ángel, mirala de perfil, para mi tiene otra cola", retrucó Moria desde su banca en el jurado. "Lo que pasa es que estoy adelgazando y va saliendo la cola. Me encantaría hacerme el culo (...) Me cambié delante de Luisa (Albinoni) ¿me hice el culo?", le preguntó a su compañera de certamen quien no dijo nada y guardó sus palabras.

"Capaz que ahora dice que si", lanzó entre risas en medio de un momento que fue para desestructurar frente a los nervios del duelo.