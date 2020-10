"No caigan": la bronca y el mal momento de Agustina de Bake Off

viernes, 9 de octubre de 2020 00:16

Agustina Guz fue una de las semifinalistas de Bake Off Argentina que se destacó por su creatividad y propuestas innovadoras. En el reality que condujo Paula Chaves, conoció su gran amigo y hoy socio en clases online, Damián Pier Basile. Ambos, se abren camino en su profesión a puro talento y las redes sociales son una herramienta valiosa.

Hace unos días, Agus descubrió que habían abierto una cuenta falsa en Instagram y pidió a sus seguidores que la denunciaran, ya que estaban usurpando su nombre. Sin embargo, este jueves tuvo otro mal trago. En Stories de la red social compartió una captura y expresó: "hoy cerraron 1 cuenta falsa y en 10 horas crearon otra. Si la denuncian se los agradecería y no caigan en lo que les manda". Además, disparó: "Aplausos para Instagram que no me da la verificación".

Algo parecido le pasó a Juan Ferrara, uno de los reconocidos y queridos "Cocineros Argentinos", días atrás: fue víctima de una maniobra de ciberdelito y perdió su perfil de Instagram a manos de hackers.

Es por eso que grabó un video que pidió viralizar para que Instagram se haga eco de su reclamo por un importante motivo. "Me hackearon mi cuenta de Instagram: Juan Ferrara Cocina. La verdad es una fuente de trabajo, tengo muchos seguidores y quiero recuperarla. Si pueden repostear este video, me va a ayudar muchísimo", dijo desde el estudio del programa que ya lleva 12 temporadas y tiene fieles seguidores.

Afortunadamente, pudo recuperarla y agradeció el apoyo a todos los que lo ayudaron.

Un grato recuerdo

A pocas horas para el inicio de MasterChef Celebrity, el protagonista del último certamen culinario de Telefe, Damián Pier Basile, recurrió en varias ocasiones a su red social para dejar unos mensajes a sus seguidores. Con espíritu melancólico y recordando la unión que alcanzó con su amiga en el programa Agustina Guz, el pastelero aseguró que lo que le dejó la competencia fueron cosas hermosas.

Este lunes, en las historias de Instagram compartió un posteo precisamente de ella donde se ve en un pequeño video esos momentos que los tuvieron como protagonistas y que incluyó abrazos, risas y lágrimas.

"Hermoso lo que nos dejó Bake Off", señaló arrobando a su compañera con quien ahora tiene un emprendimiento de capacitación. Horas antes de este mensaje también había hecho un posteo que tituló: "Otra vez domingo sin Bake Off!". Lo hizo antes de terminar el domingo y en 16 horas sumó más de 14 mil Me Gusta.

En ese texto destaca que "increíble pero ya pasaron tres meses desde que terminó el programa" y agradecer "a todos los que estuvieron ahí tanto tiempo". Es que fueron "5 meses al aire, 18 programas, 39 desafíos".

"Muchísimas gracias también a todos los que se quedaron y siguen con ese amor y apoyo en cada like, comentario o en cada publicación que comparten... me ayudan muchísimo a poder seguir haciendo lo que tanto me gusta", escribió deseando que "todo esto pase pronto y nos podamos ver en alguna Expo, clase o charla... me haría muy feliz!".