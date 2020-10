El golpe del coronavirus a Cande Ruggeri: "es lo que me pone triste"

viernes, 9 de octubre de 2020 19:24

Cande Ruggeri vive momentos que jamás imaginó debido a la presencia del coronavirus muy cerca de ella. Es que varios miembros de su familia dieron positivo en las últimas horas y la angustia de no poder verlos la golpeó.

En diálogo vía streaming con Mujeres de eltrece, la modelo afirmó que "mi hermana y mi cuñado también tienen Covid y me puse medio mal, ahora también me emociono, porque son chiquitos mis sobrinos. Al ser una familia tan unida, cuando le pasa algo a alguien salimos todos corriendo para acompañar. Y este es un momento tan difícil porque a pesar de estar tan cerca, a media hora de donde vivo, es horrible no poder ir a cuidarlos. Y eso es lo que me pone triste".

Después de que se conociera que su papá, Oscar Ruggeri está aislado también al dar positivo en Covid-19, las alertas se prendieron en toda la familia, ampliándose el diagnóstico también a la familia de su hermana.

"Mi hermana y mi cuñado tienen síntomas, mi papá no, por suerte. Mis sobrinos seguro están contagiados, pero no se sienten mal", agregó Cande. Frente a esta declaración, fue Teté Coustarot quien le preguntó sobre la veracidad de si Oscar estaba aislado en una habitación con un televisor que tiene un sólo canal.

"Sí, a mi papá lo aislaron porque mi mamá, mi otra hermana y la chica que nos ayuda de toda la vida viven ahí, en Pilar, y ninguno de ellos se contagió. Está en un cuarto. Por suerte es leve lo que le pasa a papá. Mi mamá me reenvía los audios que le manda, en los que le pide que le lleve un cafecito con leche", finalizó la joven.