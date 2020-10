La hija de Claribel Medina reveló su amor por Tyago Griffo: "me lo vengo chamuyando"

sábado, 31 de octubre de 2020 00:00

Este viernes en la noche, Claribel Medina y su hija Agostina Alarcón se presentaron en la pista del Cantando 2020, y deleitaron al público con sus voces. Sin embargo, no sólo fue la performance de las artistas lo que sorprendió sino también las declaraciones de la joven sobre Tyago Griffo.

Delante de Karina La Princesita, Agostina o "Gogi", contó que que hace un mes se lo está "chamuyando", y le preguntó a la jurado cómo hizo para tenerlo "tendido a sus pies".

"Hace un mes que me lo vengo chamuyado y no me da bola. ¿Cómo es que con una sola palabra lo tuviste a tus pies y yo vengo tecleando y nada?", expresó la chica ante el asombro de todos. Y agregó que "la Bomba ya sabe que me gusta, lo anda diciendo por todos lados, pero no hace nada".

Frente a esas declaraciones, Ángel de Brito le pidió que se imaginara a Gladys como suegra, pero al parecer la joven ya lo hacía hecho ya que le aseguró que "la ama".

"¿Qué es lo que más te gusta de Tyago?", le preguntó Laurita Fernández. "Me parece que tiene mucha onda, solo hablé un par de veces", finalizó la participante. ¡Qué bomba!