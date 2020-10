Dulce de leche gate: Polino le tiró las orejas a Dalma Maradona y ella le respondió

martes, 27 de octubre de 2020 17:42

"No me gusta el dulce de leche". La frase generó toda una reacción en las redes sociales y pertenece a Dalma Maradona que confesó que le desagrada el clásico producto argentino. Germán Martitegui le pidió que probara el postre Balcarce que preparó con su mamá Claudia Villafañe en el desafío familiar en Masterchef Celebrity y estalló la bomba.

Los dichos de Dalma fueron TT y memes y en "Cortá por Lozano", el embajador del reality se refirió al episodio. "Yo lo hubiera dejado pasar; total era probar una cucharadita. No hubiera dicho nada", destacó el periodista y tuvo respuesta de Dalma.

A través de un audio, señaló que "no sé si tengo una respuesta muy clara porque la verdad es que no me acuerdo en qué momento me dejó de gustar. Creo que nunca me gustó. Las veces que lo probé no me gustó. Debo decir que esto generó mucha polémica. Pero debo decir que un montón de gente me escribió y me dijo: "menos mal que alguien lo dice. A mí tampoco me gusta".

Y concluyó: "no estoy sola. En cuanto a la experiencia Masterchef, me encantó ayudar a mamá. Aunque prefiero verlo tranquila en casa por la tele, pero creo que nos fue bien".

Martitegui, internado

Germán Martitegui fue internado a una semana de haber sido confirmado con coronavirus. El jurado de MasterChef Celebrity atraviesa la etapa más difícil de la enfermedad y tuvo que ser ingresado a una clínica para recuperarse.

El chef se encontraba aislado en su casa y separado de sus hijos para evitar contagiarlos. Tal es así que hace poco compartió una foto en Instagram donde se ve lo difícil que es sobrellevar el momento alejado de los afectos y viendo a los niños a través de un vidrio.

Este martes, se confirmó que tuvo que ser ingresado a un centro médico pero que está muy tranquilo y esperando que todo pase lo más rápido posible.

Según publicó Teleshow, ya se le realizaron varios estudios médicos en la clínica para saber cuál es el estado de la enfermedad y quedó internado en observación, hasta tanto estén los resultados. "Está bien", aseguraron.

La enfermedad

"Pensé que era una insolación pero era coronavirus". Con esas palabras, Germán Martitegui confirmó el martes 20 de octubre que los síntomas que sentía ese fin de semana previo, que tuvo incluso su correlato con picos de fiebre, eran producto del covid-19.

El jurado de Masterchef Celebrity, dejará de aparecer en los próximos días del programa hasta que el nuevo testeo le de negativo. Su lugar en la competencia será reemplazado por la cocinera Dolli Irigoyen.

"Hoy en la mañana me sentía perfecto y me llegó el resultado del hisopado que dio positivo. Estoy esperando en casa para volver al programa", destacó el jurado en Cortá por Lozano, aquel martes.

Martitegui contó que está aislados desde el jueves y confesó que por la ansiedad que le provocaba esta situación se había hisopado ese mismo día, pese a que los médicos le recomendaron que no lo hicieran: "me dijeron que el hisopado debía hacérmelo el viernes porque había que esperar 5 días pero no quise y me lo hice el jueves. Pero me di cuenta que antes de los 5 días, el hisopado no funciona".