"Ser un cobarde es una condición que te acompaña": lapidaria respuesta de Jorge Rial a Patricio Giménez

martes, 27 de octubre de 2020 13:49

Jorge Rial salió a contestarle este martes a Patricio Giménez, después de que él hiciera una fuerte crítica con tono de amenaza. El conductor de Intrusos eligió su cuenta de Twitter para apuntar de lleno contra el hermano de Susana Gimenez, dandole continuidad al escándalo que se desató este lunes y ¿también amenazó?.

Rial usó su cuenta de Twitter este martes en la mañana para dirigir duros calificativos contra Giménez a quien definió como "inútil" y "mantenido". Luego deseó tenerlo cara a cara pero no explicó para qué. "Ojalá la vida nos cruce", señaló.

"Ser un inútil es algo que se puede superar con trabajo y dedicación. Ser un cobarde es una condición que te acompaña toda la vida. Al hermano mantenido de Susana Giménez le sobra de lo último. Ojalá la vida nos cruce y seas un hombre por una vez", escribió.

El inesperado enfrentamiento se dio cuando Patricia apuntó contra las medidas estrictas que rigen en Argentina por la cuarentena y sus palabras fueron tomadas el lunes por Rial para apuntar su crítica. Para ello usó su cuenta de Twitter ese día para escribir: “Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a Susana, habla al país...”.

Más tarde en Intrusos expresó: “Estás grande para decir pelotudeces. Acordate que estás en Punta del Este, en una mansión valuada en diez millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada y desde la comodidad del exilio dorado, laburando de ‘hermano de’, opina sobre la Argentina”.

Ante esto, Patricio respondió usando un filtro de Guasón: “Hola, yo otra vez. ¿Molesto? Che, Jorge Rial, no seas bol… El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora (...) Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo hacer un programa de chimentos, ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierda de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a estudiar ingeniería?”.

“Dale, Jorge, no seas malo, te mando un beso. Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo", señaló y luego dirigió la artillería a la mujer de Rial, Romina Pereiro: “Voy a empezar a trabajar. Lo primero que se me ocurrió es decir ¿a ver a quién se gar... la mujer de Rial? Porque sé que se casó con una nutricionista. Bueno, vamos a empezar a investigar a quién se cog... y a quién no se cog...”.

“Qué horror de trabajo, no? Es mejor ser vago te diría. Pero, bueno, es lo que hiciste vos toda tu vida y llamás trabajo. ¿Querés que trabaje? Empiezo a trabajar”, finalizó ayer.