"No me merezco semejante desaprobación", la bronca de Fede Bal en Masterchef Celebrity

lunes, 26 de octubre de 2020 00:00

"Abrime la puerta que me voy". Las palabras de Federico Bal en medio de la gala de sentencia de Masterchef Celebrity vinieron a generar minutos de mucha incertidumbre y nervios en los seguidores del reality de cocina que por un momento pensaron que era el nuevo eliminado del certamen.

Es que el actor tuvo muchas dificultades al momento de hacer su corvina con vegetales y todo desencadenó en un fuerte cruce con Germán Martitegui y el jurado al momento de la devolución.

Todo empezó cuando ingresaron al súper para sacar los ingredientes con los que iban a cocinar y luego tuvieron que desplegar toda su creatividad. En ese momento, Germán dio una vuelta por su rincón y eso le sumó nervios a la competencia que se lo hizo saber cuando tuvo que ser evaluado.

"¿No lo va a probar?", preguntó Fede con los brazos cruzados y desafiante, cuando fue llamado adelante para recibir la devolución. Fue en el momento que Martitegui estaba probando el tercer de los platos que había realizado Fede que era corvina con puré de papa.

Precisamente el puré fue el que él no degustó y al momento de contestar a Bal le dijo con pocas palabras: "no, conozco el gusto de la papa". "Pero le puse mucho amor, por qué no lo prueba", agregó Bal y del otro lado recibió una nueva negativa: "el amor no es un condimento".

"Ahí se equivoca, creo que con amor las cosas también salen bien", señaló pidiendo el favor de que lo probara y al no encontrar respuesta lamentó: "no me merezco semejante desaprobación".

"Vi una persona enojada, gritando, con ganas de irse", devolvió Martitegui y destacó que "no hay forma de cocinar bien así y todo lo que pasa en tu mesada en el tiempo que estás cocinando, termina en el plato. No es una forma de conectarse con algo que da placer".

Al final del programa, Fede se enfrentó a Patricia Sosa como los dos sentenciados y el jurado tuvo el difícil desafío de elegir entre los dos. La decisión final fue sacar a la cantante y darle una nueva oportunidad al actor que seguirá en competencia.