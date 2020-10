Nacha Guevara aseguró que está "bien de salud" y cuando tiembla "es consciente"

jueves, 1 de octubre de 2020 00:00

"Para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud". Con esas palabras, Nacha Guevara comenzó un video en Instagram donde explicó a sus seguidores cómo está de salud después de una serie de comentarios que se multiplicaron en los portales que incluso decían que podía un problema neurológico. Nada de eso es cierto y ella misma se dedicó a desmentirlo, primero en la gala del Cantando 2020 y luego en un video que subió a la red social.

Precisamente en Instagram explicó a qué se debe el movimiento de la cabeza que da la sensación que tiembla. "Cuando hago esto (mueve la cabeza como tiritando) es consciente, es voluntario porque sino me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo", explicó.

Luego indicó que "en general" le "ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no se que hacer". "Cuando no sé a dónde quiero ir, quiero ser concisa, completa y tengo tiempo limitado, me ocurre", detalló destacando que en el certamen de El Trece le ocurre cuando mira "ciertas cosas".

"Trato de descifrar cómo puedo hablarle al otro sin ofenderlo, sin descalificarlo. Es como cuando tengo un pequeño dilema, que me pasa eso (...) No se preocupen, si tuviera una enfermedad no sé que haría", señaló destacando que de ocurrirle "decidiría en el momento que hacer con eso porque eso le pertenece a cada uno".

Finalmente agradeció a todos "por todo, por acompañarme, por los saludos, por estar ahí, por el cariño, por la confianza, son una linda compañía" y aclaró que no se iba a "emocionar ni llorar pero es una linda emoción".

En la gala del Cantando

"Desde hace un mes y medio comenzó a circular una versión de que temblaba", comenzó expresando Nacha en la gala del Cantando 2020 y luego agregó: "a partir de un comentario involuntario de Lola Latorre, debo aclararlo".

En este escenario destacó que "se disparó" una serie de informaciones falsas sobre su estado de salud "en los medios berretas", los cuales nunca le consultaron a ella sobre qué pasaba y destacó que "la explicación técnica la tienen en mi Instagram".

"Quiero reflexionar sobre la información falsa, los odiadores seriales, sembradores de veneno", detalló Guevara y señaló que "burlarse, hacer memes, tener malos deseos. Eso gente hiere no solo a mi sino a mi familia, a mis amigos".

Luego pidió "un poquito más de ¿empatía?" y dijo que "burlarse de alguien es la bajeza más grande".

Finalmente cerró su comentario con una seña que está instalada en todo el mundo que es la de levantar el dedo del medio: Fuck you. La seña la acompañó con la frase: "comprensen una vida".

Lo que desencadenó todo

El malestar de Guevara se dio a partir de un comentario que hizo la hija de Yanina Latorre en un móvil de La previa del Cantando (Ciudad Magazine). "Estoy re tranquila, pero Lucas Spadafora, mi compañero , está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha", señaló y si bien los conductores dejaron pasar el comentario, en las redes sociales rápidamente repudiaron el "chiste".