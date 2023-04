El dolor de la hija del colectivero asesinado: "no puede ser que te maten por nada"

martes, 4 de abril de 2023 13:16

Continúa la conmoción por el crimen del chofer de colectivo, Daniel Barrientos, y en este oportunidad habló Daniela, su hija, sobre la situación actual de la localidad: "Dentro de La Matanza no hay zona que se salve del delito. Las personas viven con miedo”.

“Toda La Matanza es roja, no hay zona que se salve. No hay recaudos, no hay manera. Mi mamá que me cuida a mi hija me decía que tenía miedo de tomarse el colectivo. Muchas veces tuvo que volver de la parada corriendo porque le apuntaron con un arma”, expresó con enojo Daniela.

La hija de Daniel sostuvo que vive la situación “angustiada, con impotencia y bronca” ya que su papá era “una persona carismática que aunque estuviera lleno de problemas tiraba un chiste”.

“Mataron a mi papá como si nada, nadie tiene derecho de quitarle la vida a mi papá ni a una persona”, cuestionó la joven en torno a la inseguridad que se vive todos los días en el Conurbano.

"Queremos que se haga justicia, que encuentren a los que realmente estuvieron implicados en el asesinato de mi papá y que paguen las consecuencias como debe ser”, sentenció Daniela, quién era Policía pero decidió retirarse hace unos años para cuidar a su hija.

Asimismo, la joven fue dura contra los dichos de Sergio Berni y las medidas que comenzarían a tomar después del crimen de Barrientos: “Él habla de mano dura, pero yo veo que la policía de Buenos Aires está completamente desamparada, mis compañeros están desamparados, no hay móviles, no hay logística, no hay nada”.

Justo a Daniela se encontraba su tía quién manifestó la necesidad de que el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se acerque y esté presente: “Estamos exigiendo justicia. ¿Dónde está Espinoza? ¿Y nuestros derechos humanos? Mi hermano siempre decía que iba zafando, que había mucha inseguridad”.

Junto a lo manifestado por el propio abogado defensor de la familia, desde el entorno indican que se trató de un hecho criminal.

Por último, y con relación al conflicto con la supuesta pareja de Daniel, la joven cuestionó: "Me molesta que entrevisten a una mujer que dice ser la conviviente de mi papá. Él me dijo que estaba conociendo a una persona, pero no la conozco, ni sus hermanos la conocen".

"Me parece un papelón y una falta de respeto. No fue a comisaría, nunca vino acá. Si tanto era el amor de su vida, dónde está?. Acá la única que está es mi mamá", finalizó.