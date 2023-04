Fernández: "no debe haber nadie que señale un candidato en el Frente de Todos"

lunes, 24 de abril de 2023 16:17

El presidente Alberto Fernández envió un nuevo mensaje a la interna del Frente de Todos al asegurar que "al peronismo le faltó democracia interna", y al cuestionar las designaciones a dedo en el espacio. "No debe haber nadie que señale un candidato en el Frente de Todos", planteó respecto al rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Más de 90 listas quedaron fuera de competencia por una decisión política", denunció en referencia al armado en las legislativas de 2021 al tiempo que insistió con una PASO para dirimir candidaturas.

Noticias Relacionadas Cerruti planteó que el candidato de unidad no puede representar solo a un sector

Al ser consultado respecto a su designación que respondió a la voluntad de la exmandataria respondió: "Sí, mi designación también lo fue, fue el resultado de una enorme crisis que nos tuvo a todos divididos. Lo que quiero es que la gente elija. ¿Desde cuándo al peronismo le trajo un dolor de cabeza que la gente opine?".

“Me preguntan a quién prefiero y no importa quién es mi favorito, yo quiero que la gente lo elija y si la gente elige a Cristina, saludo uno, saludo dos; si elige a Massa, saludo uno, saludo dos?, enfatizó.

En la misma línea, el mandatario identificó "dos miradas" en el oficialismo que "por momento se chocan", y resaltó que "lo mejor es que eso lo resuelva la gente". "Que haya candidato por espacio y que eso lo zanje la gente. Tengo una mirada y creo representarla", pidió respecto a la interna.

En otro pasaje de la entrevista para Radio Nacional Rock, el Presidente evitó responder acerca de la posibilidad de que la vicepresidenta compita por la elección: "No voy a opinar. Es un problema de ella. Si quiere presentarse puede hacerlo, que se presente, que se yo", respondió con desgana.

De la misma forma se mostró ante la opción presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa: "Si tiene vocación que lo haga. Que se yo".

“Hay varios buenos candidatos: (Agustín) Rossi es un dirigente espectacular; Scioli es un gran dirigente y también puede ser; Victoria Tolosa Paz también puede ser. Wado de Pedro podría ser del otro espacio porque representa a los que tienen una mirada distinta a uno”, mencionó a sus preferidos.

Por otro lado, el jefe de Estado argumentó su decisión de no competir por su reelección al sostener que no quiso sumar "un elemento más de disputa" al Frente de Todos, y precisó: "Nunca he sido un obstáculo de un proyecto colectivo".

El mandatario admitió también egos al interior de la coalición, y pidió resolver las diferencias en el oficialismo de forma "amigable" y mediante el voto de la sociedad.

"El 11 de diciembre me veo en mi casa. Después estaré en donde haga falta y si no hago falta, no hago falta", subrayó sobre su futuro, y enfatizó que en la política "no se gana plata". "Ganar plata no hay ningún problema, es absolutamente legítimo, pero en la política no se gana plata, es un acto de servicio. Sabe que te vas a ir igual o más pobre que cuando llegaste", resaltó.

El trabajo registrado y la economía popular

En una entrevista con el periodista Mex Urtizberea, Alberto Fernández identificó que la pobreza se registra en la informalidad, y afirmó que los trabajadores formales "no pierden con la inflación" debido a las paritarias. "Ha nacido una economía popular que hay que reglamentar y que funcione para que sus trabajadores reciban beneficios que hoy no reciben", planteó.

Sobre la pobreza precisó también que "se mide básicamente por el ingreso de la gente", y planteó: "Está claro que con una inflación como la que tenemos se retrasan los ingresos de los que están informales y aumenta la pobreza. Los que tienen empleos formales no pierden con la inflación”.

En este punto responsabilizó a la gestión de Cambiemos por sentar las bases de la inflación, e hizo foco en el impacto de la pandemia, la guerra y la sequía. “Lo que acá nadie tiene en cuenta es que Macri nos dejó 55 puntos de inflación y 36 de pobreza. Si me dicen pero ahora tenés casi 100% y 40% de pobreza. Si vos tenés en consideración, la pandemia, la guerra y la sequía, esos 4 puntos se explican bastante. Macri recibió un país sin deuda y una economía que funcionaba”, indicó.

La críticas al Poder Judicial y el dardo a Juntos por el Cambio y a Javier Milei

A su parte, el jefe de Estado aseveró que hay un sector de la sociedad que empieza a descreer del sistema, y tiende a inclinarse por los discursos del libertario y precandidato a presidente Javier Milei, a quien cuestionó por los altos costos de sus charlas y conferencias.

"¿Cuál es la casta?", se preguntó, y respondió: "La casta es la que cobra U$S 25 mil para dar una conferencia".

En sintonía con sus últimos discursos, el mandatario criticó al libertario y a Juntos por el Cambio: "Los que protestan contra la casta y la democracia son los que más denigran la democracia. Quieren llegar al poder vía la democracia para después negarla. ¿Quién defiende el sistema financiero más que Milei y Juntos por el Cambio en la Argentina?".

El jefe de Estado volvió a cargar también contra el Poder Judicial al indicar que “gran parte de la Justicia funciona como una corporación y un lugar de poder que se abroquelan para defenderse a sí mismos”, y remarcó que hay “una parte del sistema político argentino que responde a ese poder”.

Por último, planteó la necesidad de un “pacto democrático” que permita evaluar “cómo es el sistema de selección de los jueces y que puedan revalidar ese título periódicamente”.