Bullrich: “La decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad”

domingo, 26 de marzo de 2023 11:45

Tras la confirmación de Mauricio Macri de que no será candidato, la titular del PRO, Patricia Bullrich, señaló que la decisión del ex presidente "confirma su grandeza y generosidad", a la vez que señaló el ex mandatario priorizó “los intereses” del país “antes que los propios”.

“La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser Presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina”, señaló Bullrich.

Noticias Relacionadas Mauricio Macri se bajó de la candidatura presidencial

En tanto, en diálogo con Radio Rivadavia, indicó: “Plantea un mensaje de grandeza y, pudiendo ser candidato, deja de serlo. Yo voy a estar cerca de la gente. Somos los candidatos los que tenemos que tomar esta responsabilidad”.

“Creo que esta es una decisión donde muestra lo que él es. Hay que jugar en equipo y voy a jugar en equipo. Hablé con él ayer, yo sabía que lo estaba madurando, pero de la decisión final me enteré con los argentinos”, añadió.

El diputado nacional y presidente del bloque UCR, Mario Negri, expresó en sus redes sociales: “Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje. Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más”.

Por su parte, Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri manifestó en diálogo con Radio Rivadavia: “Sorprendido no estoy, lo veía en una actitud más de mentor, de cuidar al conjunto, que de candidato”.

“Mauricio es tan competitivo como los otros y lo que hace es darle espacio a los que quieren tomar la posta. Busca inspirar más una responsabilidad interna y, en un país que va a ser muy complejo, este tipo de gestos ayuda. Será fundamental como líder y consejero del próximo Gobierno”.