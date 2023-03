Becas Progresar: abrieron las inscripciones 2023

miércoles, 1 de marzo de 2023 19:22

El Ministerio de Educación abrió hoy la primera convocatoria 2023 para la inscripción al Programa Progresar, en el que el Gobierno nacional invertirá 143.000 millones de pesos en el otorgamiento de becas educativas y la puesta en marcha de acciones integradas en todo el territorio nacional, con el objetivo de "democratizar el acceso a la educación garantizando, a todas y todos los argentinos, la posibilidad de estudiar, primero en la escuela secundaria para luego poder llegar a la universidad", se informó oficialmente.



"Queremos garantizar el derecho a la educación de las chicas y los chicos de nuestro país, para que terminen sus estudios y puedan desarrollarse profesionalmente", destacó el ministro de Educación, Jaime Perczyk.



El período de inscripción abarca desde el 1 al 31 de marzo para "Progresar Obligatorio", "Progresar Superior" y "Progresar Enfermería".



En tanto, la inscripción a la línea "Progresar Trabajo" estará disponible desde marzo hasta noviembre inclusive.



Los requisitos de edad para acceder al programa desarrollado por la Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias varían según la línea de beca.



Para "Progresar Obligatorio" las y los estudiantes deben tener entre 16 y 24 años; para "Progresar Superior", entre 17 y 24 o hasta 30 si son estudiantes avanzados, y para "Progresar Trabajo" entre 18 y 24 años, ampliándose a 40 para quienes no poseen trabajo formal registrado.



Además, en las tres líneas, las y los aspirantes pueden inscribirse hasta los 35 años si tienen hijas o hijos menores de 18 años a cargo y pertenecen a hogares monoparentales.



En ningún caso se establece límite de edad para grupos priorizados como personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes.



En relación a la línea "Enfermería", deben tener 17 años cumplidos, pero no se establece un límite de edad máxima.



Por otro lado, los ingresos del grupo familiar de las y los aspirantes no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en Argentina.



Por último, deberán acreditar la asistencia a una institución educativa y cumplir con los requisitos de avance académico según la línea.



Durante el mes de diciembre de 2022, Progresar alcanzó a 1.697.663 becarias y becarios en todo el país.



El Nivel Obligatorio concentró la mayor cantidad de titulares con 924.484 (54,46 %), lo siguen el Nivel Superior y Enfermería, que distinguen entre Nivel Universitario con 412.120, (24,28 %) y Nivel No Universitario con 270.079 (15,91 %).



Finalmente, la línea que corresponde a "Formación Profesional" totalizó 83.962 estudiantes (4,95 %), y la línea "Egresar" incorporó a 7.018 titulares que se encontraban finalizando sus estudios secundarios bajo esa modalidad.



“La importancia de esta política es garantizarles a todas y todos los argentinos la posibilidad de estudiar, primero en la escuela secundaria para luego poder llegar a la universidad. Un país que piensa en sus jóvenes piensa en la inversión y el trabajo”, señaló la secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Andrea García.



Para inscribirse deberán acceder a la página web Progresar: argentina.gob.ar/progresar.