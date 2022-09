Rossi: "lo deseable es que la política baje el nivel de intensidad de las agresiones"

martes, 6 de septiembre de 2022 11:45

El titular de la AFI, Agustín Rossi, uno de los hombres más cuestionados tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cargó contra la oposición y los medios de comunicación y envió un mensaje a la dirigente política.

"Ante un hecho tan impactante como ha sido el intento de asesinato a Cristina Kirchner, lo deseable sería que la política baje un par de cambios, un par de niveles de intensidad en cuanto a las agresiones y que los argumentos se sobrepongan a las calificaciones, las chicanas y las provocaciones", pidió Rossi en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente para la990.

En la misma línea, el funcionario del entorno de Alberto Fernández aseguró que la prudencia en las expresiones de los dirigentes opositores serviría para construir una democracia con mejor calidad institucional, y para afrontar el conflicto "de la mejor manera posible".

A su parte, Rossi desestimó conspiraciones en torno al suceso, y aseguró que el intento de asesinato configura un hecho flagrante que no debe ser puesto en duda.

"Están poniendo en duda el intento de asesinato de Cristina Kirchner, cuando es un hecho flagrante. Lo que están investigando hoy es si (el autor) actuó solo o acompañando, cuáles son los móviles, pero no está en duda que fue un intento de asesinato, había un señor con un arma a cm de la cabeza de la vicepresidenta. Que se ponga en duda eso desde los medios es una locura", denunció.

El titular de la AFI detectó el inicio de las agresiones en 2008, con el conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en torno a la Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social.

"Me acuerdo porque fui agredido en varias oportunidades, tres veces me rompieron el auto conmigo adentro y fueron dos veces a mi casa. En ese momento no le di la dimensión que tenía. Cuando tuve la posibilidad de denunciar el hecho opté por no hacerlo porque creí que era más leña al fuego y que la salida era pacificar la Argentina", reveló.

Trece años después, Rossi considera que evitar denunciar no fue la opción correcta dado que la escalada de violencia aumentó. Además, rememoró la modificación del Gobierno al impulsar la despenalización de las calumnias e injurias contra los periodistas para fomentar "la libertad de expresión". Si bien reafirmó los cambios, aseguró que invita a la reflexión.

"Nosotros mismos, hablo de la iniciativa de Cristina, hicimos la modificación al delito de calumnias e injurias, le sacamos la cuestión penal, lo despenalizamos dentro del periodismo, y con todas las cosas que pasamos, uno reflexiona. De ninguna manera digo que hay que volver a ponerlo, pero algunos lo utilizan inadecuadamente todo el tiempo", expresó.

Por último, indicó que la AFI no tiene actuación sobre la causa que investiga el intento de magnicidio a la vicepresidenta, y contó que trabaja en algunas cuestiones generales que evitó detallar en respeto al secreto de sumario.

"Desde que Alberto Fernández asumió se le sacó a la AFI la posibilidad de ser auxiliar de la justicia, nosotros trabajamos sobre el tema, en mi caso sobre cuestiones generales, pero tengo un limite para hablar sobre el tema", concluyó.