Ataque a Cristina Kirchner: hallaron ADN de Fernando Sabag Montiel en el arma y peritan más celulares

La Justicia determinó que hay ADN de Fernando André Sabag Montiel en el arma que empuñó para atacar a Cristina Kirchner el pasado jueves 1° de septiembre. Se encontraron rastros genéricos en el gatillo, la empuñadora y en la corredera. Se trata de una Bersa calibre 32 que al momento de gatillarse tenía 5 balas.

Esta pericia complica aún más la situación de Sabag Montiel que permanece detenido y que se negó a declarar.

La PSA terminó esta tarde el peritaje sobre el celular y ya está de vuelta en poder del juzgado. Fuentes judiciales confirmaron que “el aparato estaba vacío” y que “trabajaron sobre la memoria del teléfono y sobre la tarjeta SIM, donde hay información de los llamados”.

No están claras las circunstancias en que el celular habría sido “reseteado”, pero lo cierto es que la investigación tropezó cuando intentaron acceder a esos datos y no pudieron encontrar nada, ya que resultaba clave para armar los pasos y contactos que tuvo en los últimos días el atacante de Cristina Kirchner.

En tanto, cuatro amigos de los dos detenidos por el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declararon hoy como testigos y sus teléfonos celulares quedaron a disposición de la justicia, informaron a Télam fuentes judiciales.



Se trata de cuatro de los amigos que el viernes pasado se habían mostrado en una entrevista televisiva concedida a Telefé junto a Brenda Uliarte, la novia del agresor, Fernando Sabag Montiel, que ayer quedó detenida en el marco de la misma causa.



Los cuatro se presentaron en una sede de la Policía Federal Argentina para ponerse a disposición de la justicia y desde allí fueron a los tribunales federales de Comodoro Py, donde declararon como testigos y se les secuestraron los teléfonos celulares.



En la entrevista que brindaron a Telefé junto a la ahora imputada Uliarte, los amigos habían explicado que la acompañaron a dar el reportaje porque estaban recibiendo amenazas.



"No somos cómplices de lo que pasó, estamos recibiendo amenazas todo el tiempo, me amenazaron de muerte, nos están diciendo que somos un grupo terrorista", había dicho durante la entrevista uno de los jóvenes que se hizo llamar Nicolás.



"Yo salgo a vender a la calle y nos ganamos el mango vendiendo copos de azúcar. Tenemos cierta amistad (con Sabag Montiel) pero nada más que eso. Jamás pensamos que lo íbamos a ver por la tele, cuando lo vimos no lo podíamos creer", afirmó.

