Horror en Recoleta: 5 muertos y 18 heridos al incendiarse un edificio

jueves, 23 de junio de 2022 09:00

Al menos cinco personas murieron y otras 18 fueron derivadas a hospitales de la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del incendio desatado en el sexto piso de un edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, informó esta mañana el titular del SAME, Alberto Crescenti.



El funcionario puntualizó que las víctimas fatales son tres menores y dos personas adultas, y señaló que el número de heridos podría ser mayor debido a que aún no finalizó el operativo de los bomberos que están rescatando más personas del edificio.



El fuego se desató a las 5.50, por causas que aún se desconocen, en el departamento del sexto piso del edificio de Ecuador al 1000, casi avenida Córdoba, mientras sus ocupantes dormían.



Las llamas se expandieron rápidamente y obligaron al despliegue de un gran operativo de Bomberos de la Ciudad para combatir el incendio y rescatar a varias personas de distintos departamentos del edificio afectado, incluso con escaleras mecánicas.



El edificio que se incendió tiene 14 pisos y los bomberos cortaron el servicio de gas en toda la cuadra, en forma precautoria.



Como consecuencia del incendio, fallecieron al menos cinco personas y hubo 18 heridos que fueron derivados a los hospitales de Niños, Elizalde, Fernández, Rivadavia, Durand, Pirovano y Ramos Mejía, informó el titular del SAME que coordinó las tareas de asistencia a los habitantes del edificio con personal sanitario y 25 ambulancias.



Entre las personas atendidas se encuentra una niña de aproximadamente 9 años a quien se le debió suministrar oxígeno, debido a que había inhalado humo, mientras que otra mujer fue descendida por bomberos con tabla rígida y collar cervical por las escaleras internas y otra mujer embarazada.



Entre las personas que debieron ser rescatadas por los bomberos también se encuentran otras dos mujeres adultas mayores y dos niños, según especificaron fuentes policiales.



“Seguimos recorriendo piso por piso para las personas que quedaron en otros departamentos porque queremos saber si inhalaron humo”, sostuvo Crescenti.