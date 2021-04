El decreto nacional con las medidas por coronavirus entrará en vigencia este jueves

miércoles, 7 de abril de 2021 11:55

El Gobierno nacional trabaja por estas horas en los detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecerá nuevas normas a seguir ante la declarada segunda ola de coronavirus, que ayer relevó 20.870 casos en un sólo día.



Según confirmaron fuentes oficiales, se prevé que el DNU sea firmado esta tarde, publicado en el Boletín Oficial y que entre en vigencia desde las 0 horas del jueves.



De esa manera, la nueva norma derogará el anterior Decreto que tenía fecha de finalización el próximo viernes, 9 de abril.



El trabajo ahora está centrado en la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra y aún resta definir de qué manera serán comunicadas a la población las distintas medidas que se adoptarán para mitigar la propagación de la Covid-19, señalaron las fuentes.



Ayer, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo a la prensa que se podían esperar medidas "tempranas, transitorias y localizadas" para desacelerar la ascendente curva de contagios.



En las oficinas de Casa Rosada explicaron que el decreto incluirá medidas focalizadas para responder a la situación epidemiológica de cada área geográfica.



Actualmente, la evolución de los casos de Covid-19 detectados es definida como de un "aumento sostenido y caracterizado".



En ese sentido, la cartera sanitaria informó que en el transcurso de la última semana casi se duplicaron los departamentos que se encuentran en situación de riesgo.



Las áreas con situación comprometida son el hogar de casi 25 millones de argentinos, ya que abarcan con especial preponderancia los principales conglomerados urbanos del país.



Así, las medidas que se aplicarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires fueron motivo de intercambios y reuniones entre los representantes gubernamentales de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.



Esta mañana, el ministro de Salud de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, afirmó que existe "una mirada común" entre las jurisdicciones sobre la necesidad de "disminuir los encuentros sociales, reducir la nocturnidad y cuidar el transporte público", aunque no especificó cuáles serían los detalles.



Mientras tanto, ayer por la noche, el gobernador Axel Kicillof dijo que, "ante el crecimiento de los casos, las segundas olas y las nuevas cepas, en todos los países se han tomado medidas de este tipo, y aun más estrictas".



El mandatario bonaerense y sus ministros vienen, desde hace más de una semana, alertando sobre el crecimiento de casos y subrayando la necesidad de medidas que restrinjan la circulación del virus.



Fue en ese sentido que criticó a los integrantes de Juntos por el Cambio, la coalición opositora que se manifestó en contra de posibles restricciones: "No sé si existe otro caso de tanta irresponsabilidad y oportunismo. Además, cuánta hipocresía. Intendentes y gobernadores de JxC tomaron ya medidas restrictivas: Mendoza, Olavarría, La Plata y otros. En particular, (Alfredo) Cornejo, mendocino firma el vergonzoso comunicado", apuntó.