Convocaron al Consejo del Salario Mínimo para este 27 de abril

martes, 13 de abril de 2021 19:24

El Gobierno convocó hoy para el 27 de abril próximo a la sesión plenaria ordinaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, cuyo último encuentro se realizó el 14 de octubre y determinó un ingreso de 21.600 pesos en tres tramos a partir de marzo de este año, confirmaron fuentes oficiales y gremiales.



El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, convocó a las centrales obreras a la plenaria ordinaria del organismo, que se realizará de forma virtual desde las 15 del 27 de abril.



La segunda plenaria, convocada a partir de las 16.30, deberá consensuar -o en su defecto laudará la cartera laboral- el nuevo monto del mínimo, vital y móvil, y los valores mínimo y máximo de la prestación por desempleo, según los artículos 135, incisos A y B, de la Ley 24.013 y sus modificatorias, respectivamente, reseñó hoy la Resolución laboral.



Tanto la CGT, que colideran Héctor Daer (sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio); como la CTA del docente Hugo Yasky y su par Autónoma (CTAA) del visitador médico Ricardo Peidro, el estatal Hugo Godoy y la universitaria Claudia Baigorria no fijaron todavía posición respecto del porcentaje de mejora salarial que reclamarán este año.



Las fuentes gremiales de la CGT sostuvieron esta tarde a Télam que "no está previsto una convocatoria a reunión de consejo directivo o a mesa chica ampliada de la central obrera para los próximos días", aunque adelantaron que a partir del llamado oficial para el 27 de abril "seguramente se planteará un encuentro en breve para consensuar posiciones".



"Hasta el 27 de abril falta una eternidad, por lo que habrá tiempo para el debate y para fijar posición en procura de consensuar la propuesta que llevará la CGT al debate. Pero la central celebra el llamado anticipado al Consejo, porque permitirá actualizar el mínimo, que impacta en el bolsillo de miles de trabajadores. Es necesario actualizar ese valor y existe confianza. Quedó muy retrasado", confió un integrante del consejo directivo.



La conducción nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Yasky deliberó esta tarde para comenzar a delinear estrategias sobre ese y otros temas, aunque las fuentes consultadas por esta agencia indicaron que aún "no se determinó un número".



Tampoco lo hicieron todavía los integrantes de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), quienes sin embargo adelantaron que "el salario mínimo, vital y móvil debe ser mejorado y actualizado al ritmo del proceso inflacionario".



En el último encuentro, el 14 de octubre de 2020, sindicalistas y empresarios de la CTA Yasky y la CGT -con el voto en contra de la CTA Autónoma de Peidro y Godoy- consensuaron un nuevo monto mínimo de 21.600 a partir de marzo de 2020, lo que representó una suba del 28 por ciento, que finalmente se abonó en tres tramos.



Ese acuerdo significó el aumento del mínimo en un 12 por ciento en octubre, un 10 en diciembre último y un 6 por ciento en marzo de este año, lo que totalizó 21.600 pesos.



Luego de tres años consecutivos (en 2017, 18 y 19) en los que el valor del mínimo fue fijado de forma unilateral por laudo ministerial ante las profundas desavenencias de sindicalistas y empresarios, en octubre de 2020 la CGT, la CTA y el sector empresario consensuaron el nuevo monto y lograron 31 votos positivos, con la oposición de la CTAA.



En esa oportunidad, participaron y asistieron a la firma del acuerdo el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; por las CTA lo hicieron Yasky y Peidro y, por la CGT, Daer, Acuña, Julio Piumato, Víctor Santa María, Jorge Sola, Antonio Caló, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez y Sergio Romero, entre otros.



El decreto 2725 del 26 de diciembre de 1991 reglamentó la Ley 24.013, lo que configuró "la organización institucional y operativa del Consejo", según señaló la convocatoria laboral, que ratificó la participación virtual ante la grave pandemia de coronavirus.



El 14 de octubre último, luego de determinar el nuevo valor del mínimo, sindicalistas y empresarios habían convenido la convocatoria a una nueva instancia del Consejo y de su Comisión para abril de este año, lo que el Ministerio de Trabajo realizó esta tarde.



El decreto 91 del 20 de enero de 2020 designó a Moroni como presidente del Consejo, por lo que tiene la atribución de fijar el orden del día de las sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias convocadas de oficio, según el Reglamento del organismo.