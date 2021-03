Becas Progresar 2021: cómo inscribirte para cobrar $8000 y $9700 por mes

viernes, 12 de marzo de 2021 00:00

El nuevo Progresar recibe inscripciones de postulantes y las cuotas mensuales de las becas aumentaron 163%, de acuerdo a lo que anunció el Gobierno nacional.

Además "intensificará también los convenios con municipios, Universidades y el sector privado para garantizar marcos institucionales colaborativos"



Además, "se habilitarán espacios con conectividad y equipos que faciliten el acceso al programa de jóvenes y adultos con “unidades móviles” en zonas más retiradas y se brindarán jornadas de capacitación a los responsables de asesoramiento e inscripción de cada punto Progresar", detalló el Ministerio.



La inscripción para las líneas Obligatoria, Superior y Enfermería se encuentra abierta y se extiende hasta el 30 de abril inclusive, mientras que se contempla la apertura de un segundo llamado a mediados de año



En tanto la inscripción para las becas Progresar Trabajo estará disponible a partir del 15 de marzo y se extiende a todo el año.



El registro se puede realizar a través de la página web del Ministerio de Educación nacional www.argentina.gob.ar/educacion/progresar y de Anses www.anses.gob.ar/progresar. También está disponible la App para Android Progresar+ que se descarga desde la Play Store.



.Esta aplicación será " una herramienta de comunicación directa con las y los becarios" y permitirá "no solo la inscripción al programa desde el celular de cada aspirante, sino simplificar trámites y consultas y acceder a información relevante sobre las novedades de manera continua".



La cartera educativa detalló que los montos serán los siguientes: Educación Obligatoria, Formación Profesional y estudiantes de primero y segundo año del nivel terciario 3600 pesos, tercero y cuarto año 3800 .



En el nivel universitario, los montos a percibir por los becarios serán: primero y segundo año 3600 pesos, tercer y cuarto año 3800 y quinto año 4600 pesos.



Las carreras terciarias (ex estratégicas), los estudiantes de segundo año cobrarán 3920 pesos, y los de tercer y cuarto años 5.110 pesos.



Para las carreras universitarias (ex estratégicas) los alumnos de segundo año percibirán 4.340 pesos, tercero 5.740, cuarto 7.490 y quinto 9.660.



Para las carreras de Enfermería los montos a percibir serán: Estudiantes de primer año 5000 pesos, segundo año 6000, tercer año 7000 y cuarto año 8000.



Los de enfermería universitaria percibirán primer año 5000 pesos, segundo año 6000, tercer año 7000, cuarto año 8000 y quinto año 9700.