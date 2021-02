Vuelos al exterior: ¿qué pasará con los que tienen vacaciones programadas en febrero?

martes, 2 de febrero de 2021 19:21

Las compañías aéreas internacionales ya están presentando sus nuevos cronogramas con menos vuelos para el mes de febrero. La reducción de frecuencias se debe a las limitaciones que estableció el Gobierno –un 30% menos a destinos como Estados Unidos, México y Europa y 50% a Brasil– pero también a la caída de la demanda y las restricciones para el ingreso impuestas por diferentes países.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, la programación para febrero quedó de la siguiente manera: cuatro vuelos semanales a Miami (previamente eran seis); un vuelo a Madrid (antes eran dos); y Cancún, que pasará de tres vuelos semanales a dos en la segunda semana y luego volverá a tres.

Con respecto a los vuelos a Brasil –que según la resolución del Gobierno deben reducirse a la mitad– hasta ahora las frecuencias semanales eran de ocho vuelos a Río de Janeiro y San Pablo. Durante febrero habrá seis vuelos semanales a Río de Janeiro en la primera semana y luego cinco. A San Pablo seis vuelos durante la primera semana, luego cinco y nuevamente seis en la última semana.

Otros destinos, en tanto, subirán las frecuencias. Santa Cruz (Bolivia) pasa de dos a cuatro vuelos semanales; Lima, de dos a tres; Bogotá, de uno y dos vuelos semanales pasa a tres la primera semana y dos las semanas siguientes.

American Airlines ya confirmó que a partir de febrero redujo su operación en Buenos Aires: mantendrá su servicio diario a Miami y tendrá tres vuelos semanales a Dallas (antes tenía un vuelo diario). “Trabajaremos para reacomodar a nuestros clientes impactados”, señalaron.

Por su parte, compañías como KLM y Alitalia ya habían anunciado una suspensión “temporaria” de sus vuelos a la Argentina por restricciones de los gobiernos de Países Bajos e Italia. En el caso de KLM la suspensión es por un mes (sin embargo habrá tres vuelos semanales desde Amsterdam a Buenos Aires que sí transportarán pasajeros, pero no lo harán en sentido contrario). Mientras que Alitalia no tendría vuelos en febrero ni en marzo.

Air France, en tanto, informó que tendrá dos vuelos semanales (más un vuelo exclusivo de carga) entre Buenos Aires y París. En este caso, se pasó de tres vuelos a dos para cumplir con la resolución del Gobierno argentino. La línea aérea Air Europa, que contaba con tres frecuencias semanales, informará los cambios en el transcurso de esta semana. El resto de las empresas está aún definiendo sus nuevos cronogramas para los próximos días. En general, los pasajeros de los vuelos cancelados son reubicados en otros vuelos o pueden solicitar la reprogramación de sus viajes.

En tanto, desde Lufthansa indicaron que durante febrero operarán dos veces por semana a Frankfurt y Swiss una vez por semana a Zurich. Lufthansa sale los lunes y sábados de Ezeiza y Swiss opera los viernes el vuelo Zurich-Buenos Aires.

Según la plataforma de viajes Turismocity, la demanda de vuelos sigue parecida a los destinos con menos restricciones como México, Punta Cana y Miami, pero el resto de los destinos bajó. En comparación con diciembre, Florianópolis bajó un 8%, Orlando un 25% y Río de Janeiro un 25 por ciento.

Desde las agencias de turismo señalaron que son las más afectadas por los cambios y reprogramaciones porque les demanda un trabajo de gestión extra. “Desde la reapertura, las empresas aéreas nunca volvieron a las frecuencias anteriores a la pandemia y fueron manejando la oferta de acuerdo a la demanda, por eso los pocos vuelos que hay van más o menos llenos. Las agencias ahora tienen el trabajo interno de realinear los vuelos”, explicaron desde Avantrip.

En cuanto a la demanda de viajes internacionales, señalan que a pesar de las restricciones algunos destinos se mantienen con una demanda “estable”, como Miami y el Caribe. Mientras que Brasil no levantó y las ventas no estuvieron de acuerdo a las expectativas previas. “Los clientes no toman la reprogramación como un castigo y muchos buscan reprogramar por su cuenta, porque no quieren viajar ahora”, señalaron.

En el caso de la suspensión de los vuelos, no hay muchas más opciones que reprogramar, según explicaron desde las principales agencias de turismo. La recomendación para todas las personas que tengan tickets aéreos para febrero es que deben confirmar su vuelo con sus aerolíneas antes de ir al aeropuerto.

Por su parte, desde el Gobierno argentino, la Dirección Nacional de Migraciones recomendó a todas las personas argentinas y residentes, en especial los mayores de 60 años, que difieran los viajes al exterior, salvo los casos de situaciones urgentes e impostergables. A fines de diciembre, además, el Gobierno anticipó que no habrá más vuelos de repatriaciones para los argentinos que hayan salido del país a partir de las nuevas restricciones.

En cuanto a la llegada a la Argentina, los únicos accesos habilitados para ciudadanos o residentes argentinos son los aeropuertos de Ezeiza y San Fernando y la terminal de Buquebús, donde se continua exigiendo la Declaración Jurada Electrónica, un PCR negativo realizado en las 72 horas previas y un aislamiento obligatorio de 7 días una vez concretado el ingreso a la Argentina.

