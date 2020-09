Juan Emilio Ameri habló tras el escándalo: "fue un beso en la teta, nada más que eso"

jueves, 24 de septiembre de 2020 19:45

“La conexión es muy mala, se me cayó internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó, me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? y le di un beso en la teta, eso es todo". Esa es la llamativa explicación que brindó el diputado salteño Juan Emilio Ameri sobre el escándalo sexual que protagonizó en plena sesión virtual y que derivó en su suspensión.

Pocos minutos después de ser suspendido, Ameri fue entrevistado por Radio Con Vos y consultado sobre su estado de ánimo tras la decisión de Diputados, respondió: “Acá estamos muy mal, con mi pareja estamos muy mal. En todo el interior del país la conexión es muy mala. Estaba sesionando, se cayó internet, justo mi pareja salió del baño y le pregunté cómo le quedaron las prótesis, se hizo hace diez días una operación de implantes mamarios. ‘Mirá, quedaron bien, qué se yo, pero mirá, esta no bajó, y mirá las cicatrices’. ¿Te puedo dar un beso?, le digo, y le di un beso en la teta, eso es todo, no es más que eso, es una situación que tiene que ver con la vida privada de las personas, estaba convencido de que no tenía internet, y cuando volvió internet me reconectó automáticamente”.

“Estoy muy avergonzado, estoy muy mal, mi pareja está muy mal, esto nos afecta de manera personal, pero también afecta a todo nuestro entorno, en mi caso a mi hija, a mi vieja, a mis hermanas, compañeras y compañeros… disculpame, no puedo hablar. Es difícil para mí, para mi pareja, eso es todo lo que tengo para decir. Les quiero pedir disculpas a mis compañeros y compañeras diputados y a la sociedad, esto no fue adrede, estaba desconectado y me volvió la conexión y no me di cuenta, eso es todo, no tengo mucho más que decir”, amplió el legislador.

En esa línea, detalló que tras la suspensión “hablé con la diputada Cecilia Moreau, entendió la situación, yo entendí la suspensión, estoy muy apenado y muy dolido, muy avergonzado, fundamentalmente. Estoy de acuerdo con que me hayan suspendido y la comisión decidirá cómo seguimos. Acataré la decisión si me impulsan. Creo que expulsarme sería por algo más grave, yo no sé si esto amerita una expulsión”.

“La cámara estaba apagada, la señal iba y venía, la apagué y prendí, en un momento no la apagué, y no es que estaba teniendo relaciones con mi mujer, fue una circunstancia de diez segundos, salió del baño, la ví y eso fue todo”, volvió a argumentar Ameri durante la entrevista.

Sobre el final de la charla, Ameri reveló que “mi pareja está llorando acá en casa, muy mal. Esto no es gracioso, esto es grave”, y concluyó: “Les pido a los medios que tengan en cuenta que detrás de esto hay seres humanos”.

Más tarde, en un segundo descargo, esta vez con el canal TN, Ameri dijo: “Salió en cámara algo que tiene que ver con la intimidad de las personas, es grave que haya pasado en medio de la sesión. No me queda más que pedirles disculpas a los diputados y diputadas y pedirle disculpas a la sociedad, fue un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas”.

Ameri tiene 47 años y es padre de tres hijas. En diciembre de 2019 asumió su banca por el Frente de Todos en Diputados en reemplazo de Sergio “El Oso” Leavy, dirigente salteño que fue candidato a gobernador, fue derrotado por Gustavo Sáenz, y tiene una banca en el Senado.

Fuente: Infobae