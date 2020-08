Cafiero: "todavía no hemos definido un aumento de combustibles"

domingo, 9 de agosto de 2020 11:29

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que el Gobierno tiene bajo estudio la estructura de costos de los combustibles, pero aclaró que aún no se tomó la decisión de autorizar aumentos.



"Con la nafta nosotros lo que hacemos son estudios de estructura de costos, hacemos una comparación internacional si es un commodity como en este caso el petróleo y en última instancia se autorizan o no los aumentos, pero en este caso no lo hemos definido", señaló el funcionario en declaraciones a Radio 10.



Agregó que esto "se viene estudiando pero no decidimos cómo se tiene que avanzar en esta corrección".



"Lo que hacemos es como con cualquier otro producto que reclama algún tipo de corrección, porque hace un tiempo que no aumentan o se les corrieron los costos, lo que hacemos es estudiar la estructura de costos y ahí evaluamos", explicó.



Cafiero observó que "tenemos necesidad de correcciones de muchos precios de la economía pero vamos evaluando la oportunidad" y en este contexto aseguró que "los servicios públicos no tenemos pensado que aumenten, el congelamiento rige hasta octubre, no está en el horizonte hoy aumentar nada de eso".



En los últimos días, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, se refirió a los precios que se fijaron el pasado 6 de marzo y sostuvo que "el atraso en los precios de los combustibles es muy significativo".



Cafiero aseguró que "hay una mesa de negociación para establecer si es necesario corregir y fijar nuevos valores, por lo que se está analizando producto por producto”.