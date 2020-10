Meoni minimizó el riesgo de contagio COVID en el avión: “es como un quirófano”

domingo, 18 de octubre de 2020 11:53

El ministro de Transporte, Mario Meoni, reiteró hoy que viajar en avión "no es un problema" porque debido a la purificación y circulación del aire "tiene las mismas características de un quirófano".



En declaraciones a Télam, Meoni explicó que “los aviones tienen un sistema de aireación que es igual a los que tienen los quirófanos; por lo tanto, la capacidad de recambio de aire es muy importante y eso nos permite transportar a más pasajeros que los que pueden viajar en un micro o un tren”.



En ese sentido, detalló que "los aviones cuentan con un sistema de circulación de aire a través de filtros especiales de alta eficiencia HEPA (High Efficency Particulalate Air filters), que permite la renovación constante del aire de la cabina, eliminando el 99,9% de bacterias y microbios que circulan".



"Si a esto le sumamos los nuevos sistemas de desinfección que hemos probado con aviones de Aerolíneas que eliminan la posibilidad de contagio por tacto, estamos cubriendo todos los aspectos para hacer del avión un lugar seguro", aseguró.



Meoni destacó que "se comprobó que sólo se registraron 44 casos de pasajeros contagiados durante un viaje en avión, sobre 1.200 millones de pasajeros que utilizaron el transporte aéreo en lo que va del año. La relación en definitiva es de 1 contagiado cada 27 millones de viajeros, según indica IATA", dijo Meoni, en referencia a un estudio realizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.



“Yo entiendo que el avión no es un problema. El problema es que trasladan pasajeros y esos pasajeros pueden haberse contagiado sin saberlo o contagiarse después", explicó y dijo que, por eso "hemos trabajado para contar con una trazabilidad" que permita a gobernadores y autoridades locales "saber quiénes viajaron".



Al respecto, agregó que "en el caso de que se detectase Covid positivo, pueden conocer inmediatamente cuál fue el entorno de esa persona, atacar el problema y evitar brotes”.



En ese sentido, sostuvo que la decisión del ingreso de pasajeros es potestad de cada provincia, por lo que cada jurisdicción pone las condiciones para que eso ocurra.



“Por eso los protocolos de arribo van a ser los que establezca cada provincia. Nosotros tenemos protocolos comunes que son los que hemos tomado con cada uno de los organismos: PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), Aeropuertos 2000, Intercargo, ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos), ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), pero estos refieren a protocolos generales que tienen que ver con los espacios que son de jurisdicción nacional y hacen a la operatoria de los vuelos”, remarcó.



El ministro puntualizó que “el protocolo que tiene que seguir la gente es el básico que tenemos en todos lados: el distanciamiento, la higiene. En el caso de los aviones, al ascenso les va a ser entregado un barbijo tricapa que es la única recomendación que nos piden las autoridades sanitarias”.



“La provisión de alcohol en gel de 100mm cúbicos para la higienización, el distanciamiento a la hora del check in y del retiro de maletas, obtener el ticket por vía electrónica con anterioridad y no de manera presencial para evitar las filas, son cuestiones básicas para disminuir al máximo cualquier riesgo de contagio”, añadió.



De la misma manera detalló que se abordarán los aviones "desde atrás hacia adelante" hasta completar la capacidad, y una vez en el destino "se va a ir descendiendo desde adelante hacia atrás y no se va a permitir que se pare gente de un asiento hacia otros y vaya pasando para adelante como solía ocurrir antes de la pandemia”.



“Lo que queremos tener es un abordaje y un descenso ordenado que mantenga el distanciamiento también durante ese periodo que nos parece que es elemental”, finalizó.