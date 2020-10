Ley de Aborto: el Ejecutivo podría enviar el proyecto al Congreso esta semana

domingo, 18 de octubre de 2020 18:22

Este domingo por la mañana, la socióloga y asesora ad honorem del presidente Alberto Fernández, Dora Barrancos, aseguró que es posible que esta semana el Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de legalización del aborto.

"Estamos en esa bella plausibilidad, más detalles no puedo dar", explicó a Radio Nacional Videma. "Es un riesgo absoluto el que estoy corriendo (al decirlo), pero bueno, estamos en esa plausibilidad. Estaríamos en la semana que viene, más detalles no puedo dar, porque ya ha habido mucha imprudencia", agregó.

"No estoy al tanto de las declaraciones de Dora pero sí estoy al tanto de lo que venimos trabajando; porque es una postura que hemos tenido ya en campaña y que hemos ratificado cuando asumimos el Gobierno. Es bastante obvia nuestra posición sobre la interrupción voluntaria del embarazo", sostuvo al respecto de las declaraciones de la socióloga, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. "El gobierno está esperando los tiempos necesarios para poder enviar la ley y que se trate como corresponde", agregó.

Ya la semana pasada el propio Fernández había confirmado que se estaba trabajando en ello y que se enviaría para su tratamiento. "Voy a mandar esa ley, no tenga ninguna duda. Sólo que esperé todo este tiempo para que la pandemia reciba toda nuestra atención, también legislativa. Tengo una convicción. En Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados. En eso no he cambiado un ápice", comentó por entonces el Presidente.