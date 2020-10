Sanjuaninos demandaron a obras sociales para que les cubrieran cirugías y la justicia los amparó

sábado, 17 de octubre de 2020 22:03

Carolina Maller y Javier de Gregorio son dos sanjuaninos que tienen algo en común, ambos lucharon para que su obra social les cubriera las cirugías que necesitaban realizarse. Es que aunque reclamaron en las empresas, fue necesario que interviniese la justicia para que tuvieran lo que les correspondía.

Madre e hija

Carolina inició una demanda en representación de su hija Wadalupe. "Se promovió una acción de amparo contra una empresa de medicina prepaga para que se le restablezca la cobertura de salud con las prestaciones mínimas incluidas en el Plan Médico Obligatorio, y específicamente, la cobertura integral de "Reflujo Vesicoureteral. La niña presentaba esta condición y la empresa tenía que asumir los gastos de diagnóstico, atención, medicación y cirugía", explicó su abogado, Damián Villaverde, en diálogo con Diario La Provincia.

Según manifestó el letrado, cuando la madre hizo el pedido ante la prepaga, no solo le negaron el tratamiento sino que le dieron de baja total a ambas. "La empresa, al conocer la afección de la nena, le había dado de baja a la afiliación de la mamá y de la hija".

Ante el pedido de amparo realizado en la justicia, el juez obligó a la obra social a cumplir con su obligación. "En plena etapa de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Juez Federal de San Juan, Miguel Ángel Gálvez, dictó una medida cautelar ordenando inmediatamente a la empresa que restablezca la afiliación de ambas y brinde la cobertura específica a la niña".

El que no llora...

Otra fue la historia de Javier De Gregorio quien necesitaba someterse a una cirugía oftalmológica. "Él intimó por Carta Documento a su obra social, y paralelamente promovió acción de amparo pretendiendo cobertura de una cirugía refractiva en ojo izquierdo a realizarse en la Sociedad de Oftalmología Excímer Láser San Juan, como así también de los estudios previos y posteriores, asistencia farmacológica, internación y la anestesia que fuere necesaria", recordó Villaverde.

El hombre ya había hecho el reclamo ante la prepaga, pero había obtenido una negativa como toda respuesta. "La obra social había denegado en forma reiterada la cobertura cuando el trabajador afiliado se presentaba a reclamarla verbalmente. Luego de que enviara la Carta Documento, incluso antes de recibir la demanda de amparo, la Obra Social respondió, también por carta documento, que la cobertura sí correspondía. Luego se presentaron ante el juzgado y reiteraron que la cobertura sería brindada".

¿Qué se puede hacer?

El abogado destacó que es importante hacer los reclamos. "Muchas prepagas están denegando coberturas lo cual tiene una respuesta rápida de la Justicia. Más allá de estos casos puntuales, lo que la gente debe saber es que el no de la obra social o la prepaga no es definitivo. Normalmente le dicen que no hay cobertura cuando en realidad están obligadas a darla. Me da la impresión de que si a diez les dicen que no y uno reclama, para ellos es negocio esos nueve que no hicieron nada", explicó Villaverde.

"A veces en la imaginación popular se cree que no hay un remedio judicial, que los juicios son largos y caros. En este momento, a comparación del país, la Justicia está funcionando, hemos tenido la medida en pocos días", sentenció el abogado.