Cafiero y De Pedro condenaron convocatoria a protestar en la casa de Cristina Kirchner

lunes, 12 de octubre de 2020 16:25

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y su par de Defensa, Agustín Rossi, condenaron hoy la inclusión del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los puntos de convocatoria de la protesta opositora para esta tarde.



"Es muy claro que no defienden la República ni respetan las instituciones, son los profetas del odio", aseveró el jefe de Gabinete a través de la red social Twitter, luego de repudiar "que se difunda como punto de protesta el domicilio de la vicepresidenta".



Por su parte, De Pedro advirtió que defender la República no es el objetivo de los sectores de la oposición que convocan a la marcha de esta tarde porque "no respetan las instituciones" e incentivan llevar su protesta a las puertas del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"El macrismo y Clarín convocan a una marcha frente al domicilio particular de la vicepresidenta @CFKArgentina. Es muy claro que no defienden la República ni respetan las instituciones, son los profetas del odio", escribió De Pedro en su cuenta de la red social Twitter.



Tanto De Pedro como Cafiero incluyeron en sus posteos una nota del diario Clarín en la cual se especifican los puntos de convocatoria de la marcha, que incluyen al domicilio de la vicepresidenta.



Rossi, fue otro de los funcionarios que sumó su repudio a que se incluya el domicilio de la vicepresidenta entre los puntos de la protesta convocada para las 17 en el Obelisco porteño y distintas ciudades del interior del país, y que fue reivindicada por dirigentes de la oposición.



"Dejaron un país quebrado, endeudado, con alta inflación. Perdieron las elecciones. La primera vez que un Presidente no es reelecto, ni siquiera pudo pasar a segunda vuelta. Sin embargo, hace 6 meses que salen de caravana, insultan, agreden y no se hacen cargo de nada", evaluó Rossi en su cuenta de Twitter.



En ese sentido agregó: "Hoy, además, convocan frente a la casa de @CFKArgentina. Cobardes y canallas. Convoca @PatoBullrich, @mauriciomacri. Son los que quieren socavar a nuestro gobierno. La derecha va a elecciones, pierde y quiere obtener el poder por otros medios".



En un hilo que fue retuiteado por el presidente Alberto Fernández, el ministro de Defensa fustigó a sectores de la oposición que "no aprenden: En el 2008 nos pararon el país durante 4 meses, cortaron rutas, nos insultaron. Nos dieron por terminados" y agregó: "3 años después CFK ganó con el 54 %.Sucederá lo mismo. A más odio, más amor, a más corporaciones, más democracia, a más derecha reaccionaria, más unidad popular".



Rossi juzgó además que en el bloque opositor hay quienes "no entienden" que "para los peronistas, la política es la herramienta para mejorar la vida de nuestro pueblo. Y para hacerlo se necesita el poder. Esa es nuestra misión histórica, es nuestra esencia. Para eso estamos gobernando".



"Vamos a reconstruir la Argentina, a pesar de la pandemia, del endeudamiento y de la crisis económica que nos dejaron. Con el liderazgo de @alferdez, con el acompañamiento de la mayoría y enfrentando a los odiadores y desestabilizadores de siempre", concluyó Rossi.