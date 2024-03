El motivo por el que Kate Middleton eligió el 22 de marzo para confirmar que lucha contra el cáncer

sábado, 23 de marzo de 2024 11:22

"Fueron dos meses increíblemente duros". Con esas palabras este viernes Kate Middleton, la Princesa de Gales, confirmó que lucha contra el cáncer. En enero se había sometido a una cirugía abdominal y tras desaparecer de la exposición pública los rumores que trascendieron fueron de lo más diversos.

Sin embargo todas las especulaciones quedaron por el suelo cuando la princesa grabó un video y lo difundió públicamente. Allí señaló que a sus 42 años de edad le diagnosticaron esa enfermedad y que se está sometiendo a un tratamiento obligado: quimioterapia preventiva.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", explicó en el video sobre la cirugía a la que se sometió en La Clínica de Londres, la cual definió como "exitosa". Sin embargo "las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer".

En este contexto, la pregunta que muchos se hicieron fue ¿por qué esperaron hasta el 22 de marzo para informar lo que atraviesan?

Según explicó el portal Infobae, el viernes 22 de marzo fue el día que en el que en todos los colegios del Reino Unido comenzó el receso de Pascua. Al trascender la noticia, George, Charlotte y Louis tendrían el refugio del hogar lejos de miradas inquisitivas y cuestionamientos invasivos.

La mirada está puesta en proteger el bienestar emocional de los niños, una consideración que eleva aún más la estatura moral de los duques. En palabras de la propia princesa, compartidas en un valiente mensaje, se subraya el impacto de esta noticia en la familia y cómo se ha esforzado por asegurar que sus hijos entiendan y se sientan seguros ante los desafíos venideros.

Vale destacar que el propio Rey Carlos también recorre un camino paralelo de tratamiento contra el cáncer.

El mensaje de la princesa

La Pricensa dirigió un corto mensaje a través de un video donde se la ve con mucha entereza. Ese mensaje dice lo siguiente:

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida".

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento".

"Por supuesto, esto fue un gran shock y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me tomó tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento, pero lo más importante es que nos tomó tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para ambos. Esperamos que comprenda que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. Usted no está solo".