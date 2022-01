Coronavirus en el mundo: desabastecimiento en EEUU y récord de casos en varios países

viernes, 14 de enero de 2022 19:13

El avance de la variante Ómicron continúa generando estragos en un mundo que intenta evitar las restricciones en base al efecto de la vacunación, con desabastecimientos en supermercados de Estados Unidos, manifestaciones que se suspenden en Ecuador, alteración de las normas para elegir al nuevo presidente en Italia y récord de casos en Chile y varios países europeos.



Si bien la nueva cepa es extremadamente contagiosa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que es menos grave que las variantes anteriores, lo que -junto al avance de la campaña vacunatoria- ha llevado a una mayoría de gobiernos a no endurecer las medidas restrictivas en un planeta golpeado tras dos años de pandemia.



En Estados Unidos, la crisis de abastecimiento de las últimas semanas se agudizó con la propagación vertiginosa de Ómicron y las bajísimas temperaturas producto del invierno, que en el noreste del país están acompañadas por tormentas de nieve que no cesan desde comienzos de 2022, según informó hoy la prensa local.



La escasez de artículos de primera necesidad en las cadenas de comercialización masiva de EEUU fue una característica recurrente de esta etapa de la pandemia, al principio con la falta de papel higiénico pero últimamente con una gama más amplia de artículos que están agotados, informó este viernes el Digital Journal.



La situación quedó expuesta en las redes sociales, que están inundadas por imágenes de usuarios que muestran góndolas vacías, en un símbolo de cómo la Covid-19 continúa afectando las cadenas de suministro, lo que se refleja en la escasez de productos que deben enfrentar los supermercados.



"Durante varios días seguidos no hubo frutas ni verduras en este Giant (el de Bethesda) pero tampoco en todos los supermercados del sector, Trader Joe's o Safeway", contó un cliente habitual de esa localidad, ubicada en el estado de Maryland, en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.



La afectación de las cadenas de suministro, que en muchos casos están interrumpidas, se debe también a la multitud de empleados que están aislados, realizando una cuarentena preventiva, o directamente cursando la enfermedad de Covid-19, y también recluidos en sus domicilios.



El fenómeno está muy extendido en todo el país, pero es más significativo en las regiones que también se enfrentan al mal tiempo y a las temperaturas invernales bajo cero, como Washington.



El rebrote mundial de contagios provocado por Ómicron impactó también en Ecuador, donde varios sindicatos resolvieron suspender una manifestación contra el aumento del combustible que estaba prevista para el próximo miércoles a partir de la ola de nuevos casos, por lo que la protesta finalmente se postergó.



"Anunciamos al país que vamos a postergar la movilización, pero vamos a fijar una nueva fecha para la realización de la misma, siempre y cuando los contagios vayan cediendo, vayan bajando", expresó Ángel Sánchez, titular del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), en una rueda de prensa virtual.



Con 17,7 millones de habitantes, Ecuador reportó este viernes 593.664 contagiados (3.354 casos por cada 100.000 personas) y 34.189 muertos, aunque las autoridades sanitarias estiman que en las siguientes semanas podría crecer el número de infectados debido a las reuniones sociales de Año Nuevo.



La nueva cepa alteró, asimismo, la elección en el Parlamento del próximo presidente italiano, prevista para el próximo lunes, ya que para prevenir la difusión del virus se estableció que los 1.009 "grandes electores" que deben definir al sucesor del actual mandatario, Sergio Mattarella, voten por turnos de 50 personas.



"Se harán turnos de votación de 50 personas", confirmaron Télam fuentes de la oficina del senador Antonio De Poli, notario de la Cámara, quien se encarga de definir desde las medidas de seguridad hasta los protocolos sanitarios.



Así, la elección del nuevo Presidente de Italia se realizará con una votación al día a partir del lunes 24 de enero a las 15 horas (11 de la Argentina), con la presencia en "sesión conjunta" de los 630 diputados, los 321 senadores y 58 delegados de las 20 regiones del país, quienes entre todos conforman los 1009 "grandes electores".



"Con este sistema, cada votación podría tener una duración de entre 4 y 5 horas", detallaron las fuentes.



En cuanto al avance de la variante Ómicron, Europa es uno de los continentes más golpeados e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta semana llegó a advertir que en los próximos dos meses más del 50% de la población será contagiada por la cepa.



En Alemania, la multiplicación de contagios tuvo hoy otro récord al registrarse 92.223 nuevos en las últimas 24 horas, frente a 56.335 hace una semana, mientras que la cifra de muertos por Covid-19 en un día ascendió a 286, en comparación con las 264 hace una semana, informaron las autoridades sanitarias.



El pico de incidencia anterior se había registrado el pasado 29 de noviembre, en plena cuarta ola de la pandemia, con 452,4 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días.



"Tras el retroceso momentáneo hacia finales del año 2021 de las cifras de contagio, de las evoluciones graves de la enfermedad y de muertes durante la cuarta ola, ahora ha comenzado en Alemania, con la circulación dominante de la variante Ómicron, la quinta ola de la pandemia", evaluó el presidente del Instituto Robert Koch de Berlín en una conferencia de prensa con el ministro de Salud, en la que precisó que más del 70% de los pacientes con coronavirus están infectados con la nueva cepa.



También Países Bajos reportó hoy un nuevo pico de casos diarios, con 35.521 positivos en la última jornada, mientras que en Suecia contrajo la enfermedad la primera ministra, Magdalena Andersson.



Del otro lado del Atlántico, Chile reportó hoy 8.270 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 5 de junio del año pasado.



La cifra confirmó los números al alza que vienen anotando en los últimos días las autoridades sanitarias chilenas, donde el récord de nuevos casos había sido registrado el jueves último, con 7.291 nuevos contagios.



Además, el ministerio de Salud trasandino reportó 24 personas fallecidas en las últimas 24 horas, lo que elevó la cifra de víctimas fatales a un total de 39.355, informó la agencia de noticias Sputnik.



Estas cifras se engloban en una semana que mostró un récord de nuevas infecciones en América latina y el Caribe, con más de 300.000 casos diarios de Covid-19 detectados entre el 7 y el 13 de enero, el máximo que se constató desde el inicio de la pandemia, según reportó hoy la agencia de noticias AFP.



En total, el promedio de nuevos contagios de América latina y el Caribe aumentó un 127 con respecto a la semana anterior, con una media de 304.000 diarios, lo que duplica el récord alcanzado en la anterior ola, de 155.000 casos por día entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2021.



Las muertes por Covid-19 también se encuentran al alza en la región, con un promedio de 621 fallecimientos diarios, lo que representa un aumento de 44% con respecto a la semana anterior.