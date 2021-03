En el Día Internacional de la Mujer, Google preparó un doodle con "las manos en alto"

lunes, 8 de marzo de 2021 01:04

Este lunes se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer y para esta fecha, Google preparó un doodle muy especial. Se trata de un video en el que se recorre la historia de la mujer, destacando a las pioneras que han desafiado el status quo y allanado el camino en la educación, los derechos civiles, la ciencia, el arte y mucho más.

Para esta ocasión se apeló a la ilustración de Helene Leroux que empleó como símbolo las manos de las mujeres como forma de representar las "héroes" que han abierto las puertas a generaciones de mujeres.

Sufragistas, académicos, medallistas de oro, emprendedores y más: el Doodle de hoy rinde homenaje a las mujeres de todo el mundo que superaron los obstáculos de su tiempo para crear un legado duradero.

Al respecto, Helen Leroux destacó que esta fecha, "siempre ha sido un gran momento para reflexionar sobre todo lo que las mujeres han hecho en el pasado y la influencia que se mantiene hasta el día de hoy". "He tenido la suerte de estar en este equipo y he tenido la oportunidad de investigar y descubrir mucho de lo que han logrado las mujeres. ¡Celebrarlos en todo el mundo, en tantos campos diferentes, es increíblemente inspirador!", expresó.

Luego agregó: "El tema 'Las mujeres primero' me resonó especialmente. Mi bisabuela (con quien recuerdo dibujar cuando era niña) era una artista increíble, pero nunca se le permitió dedicarse al arte profesionalmente. Con el tiempo, me convertí en la primera mujer de mi familia en seguir estudios de arte y crear una profesión a partir del dibujo. ¡Ojalá hubiera tenido la misma oportunidad en ese entonces! De hecho, me colé en una toma de mi profesión como animador en el video. Cuando comencé, era un campo dominado por hombres, y me enorgullece ver a tantas mujeres animadoras y directoras ahora".

Finalmente destacó: "Espero que el Doodle inspire a las mujeres a perseguir lo que quieren en la vida, seguir luchando por sus derechos y transmitir el mensaje a las generaciones futuras. Hay cada vez más campos y oportunidades para todos; las mujeres deben sentirse empoderadas para perseguir lo que les apasiona".